Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SYBSY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH SYBSY
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH SYBSY

Quản lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SYBSY

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 56 Bà Triệu, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Quản lý cửa hàng, hàng hoá:
Quản lý và bảo quản tất cả các tài sản tại store như hàng hoá và các thiết bị.
Quản lý và lập toàn bộ hệ thống sổ sách, sổ giao ca, giấy tờ của SR.
Kiểm tra bảo quản hàng hóa, phát hiện lỗi hàng hóa, báo cáo gửi Công ty
Kiểm soát nhân viên kiểm đếm hàng hóa trong giờ giao ca
Quản lý cửa hàng, phối hợp với kế toán kiểm kê định kỳ hàng hóa tại cửa hàng.
2. Quản lý nhân viên bán hàng:
Phối hợp P.HCNS tuyển dụng, tiếp nhận, phân công công việc, đào tạo và quản lý chất lượng nhân viên bán hàng.
Sắp xếp lịch làm việc, kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên định kỳ
Đào tạo và huấn luyện, phổ biến cho nhân viên quy định, chính sách của công ty và huấn luyện nhân viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc bán hàng và social media.
3. Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng, đảm bảo doanh số đề ra.
Trực tiếp tham gia vào công tác bán hàng offline và online tại cửa hàng (tham gia các buổi livestream tại FB, tiktok, insta...cùng nhân viên; trực page qua phần mềm Pancake)
Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày, các mã hàng bán được, những mã không bán được, lý do không bán được hàng.
Chịu trách nhiệm quản lý doanh số cửa hàng, nghiên cứu và thực hiện các biện pháp đạt chỉ yêu được đề ra.
Giám sát và quản lý các sale để đạt doanh số do công ty đề ra.
Lập kế hoạch bán hàng từng tuần, từng tháng và từng quý. Tổng hợp và báo cáo doanh thu, thưởng doanh số, hoạt động trong tháng cho cấp trên.
4. Quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng, phát triển quan hệ khách hàng.
Có kế hoạch Chăm sóc khách hàng offline, online thường xuyên thúc đẩy doanh số bán hàng
Quản lý và phân loại khách hàng Vip thường xuyên lui tới mua sắm tại flagship store
Phối hợp cùng phòng marketing thực hiện các chương trình tri ân chăm sóc khách hàng
Nghiên cứu thị trường và khách hàng, so sánh thị trường để đề ra giải pháp thu hút khách hàng tại điểm của SR, nắm bắt được doanh thu bán hàng của các cửa hàng lân cận hoặc một số cửa hàng trong khu vực.
Vận hành các kênh kết nối khách hàng. (Social Media / Zalo /...
5. Thực hiện các công việc branding thương hiệu
Lên ý tưởng, trực tiếp thực hiện các content truyền thông trên kênh social của thương hiệu.
Trực tiếp quay, dựng các video ngắn hằng ngày về công việc, khách hàng, nhân viên.... đăng tải lên kênh chung của thương hiệu.
6. Các công việc khác theo phân công từ cấp trên

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 25 - 33 tuổi.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm sale leader; cửa hàng trưởng/quản lý cửa hàng (ưu tiên lĩnh vực Fashion, Beauty, thẩm mỹ viện, trang sức đá quý...)
Đam mê thời trang & mê “tiền”; có khả năng sale tốt; chạy doanh số tốt.
Chịu áp lực công việc cao; dám chịu trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên kĩ năng tổ chức Private Event, show trình diễn thời trang,...
Nhạy bén, nhanh nhẹn nắm bắt tâm lí khách hàng và có khả năng ‘truyền lửa’ cho nhân viên.

Tại CÔNG TY TNHH SYBSY Thì Được Hưởng Những Gì

Phát triển lên các vị trí cấp cao sau 1-2 năm (tăng lương rõ ràng: định kỳ 6 - 12 tháng/lần).
Coi trọng việc tạo ra giá trị và trải nghiệm của khách hàng không kém phần lợi nhuận thu được. Được trao quyền theo đúng khả năng của chính bạn.
Được làm việc trong môi trường thời trang chuyên nghiệp trong phân khúc luxury brand nhưng không kém phần trẻ trung, năng động: đồng nghiệp support, "sếp" sẵn sàng lắng nghe, nơi cá tính luôn được tôn trọng và mọi ý kiến đưa ra dù "điên rồ" cũng sẽ được xem xét để thực hiện.
Và hơn hết SYBSY là nơi để bạn Xây dựng 1 sự nghiệp ý nghĩa khi đóng góp trực tiếp vào các dự án thuộc hệ sinh thái thời trang tại Việt Nam, sáng tạo dựa trên nguồn lực Việt Nam.
Quà + lương thưởng Lễ Tết các dịp quan trọng trong năm.
Đóng BHXH + BHYT khi kí hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SYBSY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SYBSY

CÔNG TY TNHH SYBSY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội/Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

