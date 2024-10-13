Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Văn Cao, Ba Đình ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Theo dõi tình hình kinh doanh định kỳ của Chi nhánh theo tuần, tháng, quý, năm Tổng hợp các báo cáo liên quan đến tình hình kinh doanh của các Chi nhánh Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh doanh cho các Chi nhánh Phối hợp với Chi nhánh và các Phòng ban để triển khai các kế hoạch, đề xuất đã được phê duyệt, các chương trình kinh doanh, ý kiến chỉ đạo, chủ trương của Ban Lãnh đạo trong về việc phát triển kinh doanh của Chi nhánh Chủ động tìm kiếm các nguồn khách hàng bên ngoài, liên hệ các đối tác hợp tác để thúc đẩy kinh doanh của Chi nhánh Phối hợp với các Chi nhánh để hỗ trợ công tác đào tạo Tư duy dịch vụ, kỹ năng bán hàng, kỹ năng CSKH cho CBNV Chi nhánh Đóng góp ý kiến về việc xây dựng và hoàn thiện Tiêu chuẩn dịch vụ tại Chi nhánh Thường xuyên đánh giá, ghi nhận ý kiến của Khách hàng, Đối tác và CBNV về Chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh Tổng hợp các báo cáo liên quan đến Chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh Đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp về việc đảm bảo và nâng cao Chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh Phối hợp với Chi nhánh và các Phòng ban để triển khai các kế hoạch nâng cao Chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh Phối hợp với ban GĐ, tổ quản lý Chi nhánh để tổ chức khảo sát định kỳ Chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam /Nữ từ 30-45 tuổi.Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Marketing Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực quản lý trở lên Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán, CSKH tốt; Năng động, nhanh nhẹn; Chủ động công việc; Tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Theo thỏa thuận Tham gia BHXH và nhiều chế độ đãi ngộ khác. Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc); Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên; Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM

