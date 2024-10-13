Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM
- Hà Nội: 39 Văn Cao, Ba Đình ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Theo dõi tình hình kinh doanh định kỳ của Chi nhánh theo tuần, tháng, quý, năm
Tổng hợp các báo cáo liên quan đến tình hình kinh doanh của các Chi nhánh
Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh doanh cho các Chi nhánh
Phối hợp với Chi nhánh và các Phòng ban để triển khai các kế hoạch, đề xuất đã được phê duyệt, các chương trình kinh doanh, ý kiến chỉ đạo, chủ trương của Ban Lãnh đạo trong về việc phát triển kinh doanh của Chi nhánh
Chủ động tìm kiếm các nguồn khách hàng bên ngoài, liên hệ các đối tác hợp tác để thúc đẩy kinh doanh của Chi nhánh
Phối hợp với các Chi nhánh để hỗ trợ công tác đào tạo Tư duy dịch vụ, kỹ năng bán hàng, kỹ năng CSKH cho CBNV Chi nhánh
Đóng góp ý kiến về việc xây dựng và hoàn thiện Tiêu chuẩn dịch vụ tại Chi nhánh
Thường xuyên đánh giá, ghi nhận ý kiến của Khách hàng, Đối tác và CBNV về Chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh
Tổng hợp các báo cáo liên quan đến Chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh
Đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp về việc đảm bảo và nâng cao Chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh
Phối hợp với Chi nhánh và các Phòng ban để triển khai các kế hoạch nâng cao Chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh
Phối hợp với ban GĐ, tổ quản lý Chi nhánh để tổ chức khảo sát định kỳ Chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam /Nữ từ 30-45 tuổi.Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Marketing
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực quản lý trở lên
Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, đàm phán, CSKH tốt; Năng động, nhanh nhẹn;
Chủ động công việc; Tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Theo thỏa thuận
Tham gia BHXH và nhiều chế độ đãi ngộ khác.
Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc);
Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên;
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
