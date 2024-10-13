Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 44 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

1. Xây dựng chiến lược kinh doanh
- Phát triển và thực hiện chiến lược cho các sản phẩm kinh doanh của công ty bao gồm cho thuê showroom, mặt bằng tổ chức sự kiện, workshop, vận hành bán lẻ,...
- Phối hợp với bộ phận marketing để lên kế hoạch tiếp thị và quảng bá nhằm thu hút khách hàng mới cũng như giữ chân khách hàng hiện tại.
- Phân tích thị trường và các đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh chiến lược và chương trình khuyến mãi.
- Tìm kiếm, khai thác và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các kênh do công ty hỗ trợ trong quá trình đào tạo và làm việc.
- Tiếp nhận, khai thác thông tin, nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho thuê showroom, không gian thương mại,...
2. Quản lý sản phẩm
- Đề xuất và đánh giá nhu cầu về sản phẩm mới để bổ sung vào danh mục hiện tại.
- Xây dựng quy định về tồn kho và theo dõi để đảm bảo sản phẩm luôn có sẵn.
- Thực hiện kiểm kê hàng ngày, tuần và tháng để có số liệu đánh giá hiệu quả thực hiện kiểm soát hàng hóa và có phương án điều chỉnh kịp thời
3. Quản lý kinh doanh
- Đặt mục tiêu doanh số, lượng khách hàng và chất lượng dịch vụ hàng ngày và hàng tuần.
- Quản lý ngân sách, lợi nhuận và chi phí cho từng loại hình sản phẩm dịch vụ của công ty.
- Có trách nhiệm thúc đẩy nhân viên bán hàng để hoàn thành mục tiêu doanh thu
- Chịu trách nhiệm cao nhất về việc thực hiện các quy định và quy trình về kiểm soát doanh thu, tiền và quỹ cửa hàng
4. Quản lý nhân sự:
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ bán hàng.
- Xây dựng đội ngũ và tiêu chuẩn dịch vụ bán hàng tại các cửa hàng.
- Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến khích nhằm nâng cao hiệu suất làm việc.
- Lãnh đạo và truyền động lực cho đội ngũ đạt được các mục tiêu kinh doanh trong môi trường làm việc tích cực.
5. Quản lý thông tin và vận hành
- Thiết lập các kênh liên lạc để nhận, truyền đạt và thực hiện các thông tin được bàn giao
- Thiết lập quan hệ ngoại giao với đơn các bên đối tác (mặt bằng, chính quyền...) để bảo đảm thông suốt trong quá trình vận hành

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, kinh doanh hoặc marketing.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý showroom, mặt bằng thương mại, quản lý vận hành bán lẻ,...
- Am hiểu sâu về bán hàng, quản lý kinh doanh, marketing, dịch vụ khách hàng, trade marketing, quản lý vận hành, quản lý nhân sự và ngân sách.
- Kỹ năng quản lý đội ngũ, xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ và tối ưu hóa hàng tồn kho.
- Kỹ năng phân tích và đánh giá các chỉ số bán lẻ, đề xuất giải pháp cải tiến.

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng bảo hiểm khi ký HĐLĐ chính thức
- Thưởng tháng lương 13, nhân viên xuất sắc năm và thưởng các ngày Lễ, tết
- Tham gia Teambuilding và các sự kiện nội bộ.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa Diamond Flower Tower, Số 1, Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

