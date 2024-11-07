Tuyển Ngân hàng Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 21 Triệu

Mức lương 11 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa

Thực hiện các giao dịch cho danh mục tự doanh và theo yêu cầu của Phòng Quản lý tài sản nợ - có

Cập nhật và quản lý danh mục khách hàng hiện hữu, thực hiện các báo cáo danh mục GTCG phát hành và các yêu cầu khác về công bố thông tin do pháp luật quy định

Cập nhật biến động thị trường, danh mục Nhà đầu tư và danh mục GTCG phát hành, đề xuất các phương án nhằm kịp thời đáp ứng với những thay đổi thị trường

Thực hiện phát hành GTCG của Mcredit cho các định chế tài chính theo đúng các quy định của Pháp luật và nội bộ Mcredit, đàm phán và đề xuất đơn vị cung cấp dịch vụ có liên quan đến hoạt động phát hành GTCG

Thực hiện báo cáo phân tích định kỳ và đột xuất, phân tích theo chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu về diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, thị trường trái phiếu, thị trường tiền tệ...

Thu thập và tổng hợp thông tin nhu cầu khách hàng nhằm xây dựng các sản phẩm cấu trúc

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Chuyên nghành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế và các nghành liên quan

Ưu tiên có chứng chỉ FRM, CFA, CTP, ACCA

Có kinh nghiệm về Quản trị tài sản Nợ - Có, Tài chính kế hoạch, Quản trị rủi ro, Kinh doanh Nguồn vốn

Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật

Thu nhập: Lương + thưởng (2-4 tháng)

Nghỉ phép: 12 ngày phép năm. Mỗi 5 năm được tăng thêm 1 ngày theo quy định của luật Lao Động

Nghỉ lễ Tết: 11 ngày theo quy định luật lao động Việt Nam

Nghỉ ốm: hưởng nguyên lương đóng BHXH (75% do BHXH chi trả, 25% do Công ty chi trả)

Ngày sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương 01 ngày (chế độ tương đương ngày nghỉ phép)

Thưởng vào các ngày lễ Tết, sinh nhật công ty,...

Bảo hiểm: Bên cạnh Bảo hiểm bắt buộc theo quy định, Mcredit hỗ trợ Bảo hiểm sức khỏe MIC theo quy định hàng năm của công ty.

Chế độ dành riêng cho các mẹ đang nuôi con nhỏ: Happy mom’s room, Happy mom’s hour (được nghỉ tối đa 2h/tháng để đưa đón con đi học từ cấp 1 trở xuống). Các chế độ khác (khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...) theo quy định từng thời kỳ

Hoạt động team building, du lịch, thể thao, Happy Hour hàng tháng...v..v...

