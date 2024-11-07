Tuyển Ngân hàng Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 21 Triệu

Tuyển Ngân hàng Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 21 Triệu

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

Mức lương
11 - 21 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 11 - 21 Triệu

Thực hiện các giao dịch cho danh mục tự doanh và theo yêu cầu của Phòng Quản lý tài sản nợ - có
Cập nhật và quản lý danh mục khách hàng hiện hữu, thực hiện các báo cáo danh mục GTCG phát hành và các yêu cầu khác về công bố thông tin do pháp luật quy định
Cập nhật biến động thị trường, danh mục Nhà đầu tư và danh mục GTCG phát hành, đề xuất các phương án nhằm kịp thời đáp ứng với những thay đổi thị trường
Thực hiện phát hành GTCG của Mcredit cho các định chế tài chính theo đúng các quy định của Pháp luật và nội bộ Mcredit, đàm phán và đề xuất đơn vị cung cấp dịch vụ có liên quan đến hoạt động phát hành GTCG
Thực hiện báo cáo phân tích định kỳ và đột xuất, phân tích theo chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu về diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, thị trường trái phiếu, thị trường tiền tệ...
Thu thập và tổng hợp thông tin nhu cầu khách hàng nhằm xây dựng các sản phẩm cấu trúc

Với Mức Lương 11 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên
Chuyên nghành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế và các nghành liên quan
Ưu tiên có chứng chỉ FRM, CFA, CTP, ACCA
Có kinh nghiệm về Quản trị tài sản Nợ - Có, Tài chính kế hoạch, Quản trị rủi ro, Kinh doanh Nguồn vốn

Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật
Thu nhập: Lương + thưởng (2-4 tháng)
Nghỉ phép: 12 ngày phép năm. Mỗi 5 năm được tăng thêm 1 ngày theo quy định của luật Lao Động
Nghỉ lễ Tết: 11 ngày theo quy định luật lao động Việt Nam
Nghỉ ốm: hưởng nguyên lương đóng BHXH (75% do BHXH chi trả, 25% do Công ty chi trả)
Ngày sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương 01 ngày (chế độ tương đương ngày nghỉ phép)
Thưởng vào các ngày lễ Tết, sinh nhật công ty,...
Bảo hiểm: Bên cạnh Bảo hiểm bắt buộc theo quy định, Mcredit hỗ trợ Bảo hiểm sức khỏe MIC theo quy định hàng năm của công ty.
Chế độ dành riêng cho các mẹ đang nuôi con nhỏ: Happy mom’s room, Happy mom’s hour (được nghỉ tối đa 2h/tháng để đưa đón con đi học từ cấp 1 trở xuống). Các chế độ khác (khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...) theo quy định từng thời kỳ
Hoạt động team building, du lịch, thể thao, Happy Hour hàng tháng...v..v...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, 10, 11, 12 Tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

