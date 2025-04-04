Tuyển Ngân hàng Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam
- Hà Nội: Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Tham gia hỗ trợ xây dựng và triển khai hướng dẫn kế toán về giao dịch/sản phẩm trên hệ thống corebanking (T24), các hệ thống phần mềm phụ trợ khác tích hợp với T24.
Xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo cho cán bộ toàn hệ thống về chính sách kế toán tài chính.
Cập nhật/tham gia các khóa đào tạo, hội thảo với các cơ quan chức năng về chính sách, chế độ kế toán tài chính.
Tham gia triển khai các dự án tại ngân hàng
Phối hợp với các đơn vị, hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, thanh tra thuế, kiểm toán độc lập liên quan đến Chính sách kế toán tài chính
Xây dựng kho lưu trữ tài liệu bên ngoài về Chính sách tài chính được cập nhật thường xuyên để tham khảo và biên soạn chính sách.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Chính sách tài chính
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc và đã được đào tạo các khóa học chuyên ngành kế toán
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, kế toán;
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, BHXH
Được tổ chức sinh nhật, được tặng quà theo cơ chế công ty.
Quà tặng cho các bé thiếu nhi: 1/6; rằm trung thu: Tham gia các khu vui chơi,quà tặng...
Chương trình teambuilding được tổ chức thường niên. Các hoạt động ngoại khóa (chương trình giao lưu ca nhạc, bóng đá, cầu lông, ma sói, chơi game…)
Chế độ du lịch: 1 năm/ 1 lần.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ HiveTech Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI