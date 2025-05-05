Tuyển Ngân hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đổi Mới Công Nghệ INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đổi Mới Công Nghệ INTECH
- Hà Nội: Tòa CIC Số 1 Nguyễn Thị Duệ, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Phụ trách biên tập và phát triển nội dung chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng hoặc Kinh tế Vĩ mô, bao gồm: chính sách tiền tệ, thị trường tín dụng, lãi suất, tỷ giá, ngân hàng trong nước và nước ngoài, ngân hàng số, ngân hàng trung ương...
Tài chính – Ngân hàng
Kinh tế Vĩ mô
Viết và biên tập các bài phân tích chuyên sâu, phỏng vấn nhân vật, góc nhìn, giúp độc giả cập nhật kịp thời và hiểu bản chất vấn đề.
phân tích chuyên sâu
phỏng vấn nhân vật
góc nhìn
Dẫn dắt tuyến nội dung, đề xuất chủ đề sáng tạo, giám sát chất lượng bài viết của cộng tác viên/phóng viên.
Tham gia đào tạo, mentoring các biên tập viên trẻ nếu có yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
5 năm kinh nghiệm
Tài chính – Ngân hàng
Kinh tế Vĩ mô
Có nền tảng kiến thức vững chắc về tài chính doanh nghiệp, ngân hàng, chính sách tiền tệ, vĩ mô và thị trường tài chính.
Tư duy phân tích tốt, giỏi xử lý và diễn đạt thông tin logic, sắc sảo.
Kỹ năng viết chuyên nghiệp, hiểu cấu trúc bài phân tích, bài phản ánh, bài bình luận theo phong cách chuẩn mực.
chuyên nghiệp
Chủ động, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập cũng như hợp tác nhóm hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các tòa soạn lớn, trang tin kinh tế tài chính.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đổi Mới Công Nghệ INTECH Thì Được Hưởng Những Gì
thưởng hiệu suất
review định kỳ
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có tiếng nói chuyên môn.
Được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên sâu, tham gia các hội thảo chuyên ngành.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép, phúc lợi theo quy định.
Cơ hội phát triển sự nghiệp trong hệ sinh thái truyền thông chuyên biệt về kinh tế – tài chính.
phát triển sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đổi Mới Công Nghệ INTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI