Tuyển Ngân hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đổi Mới Công Nghệ INTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CIC Số 1 Nguyễn Thị Duệ, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Phụ trách biên tập và phát triển nội dung chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng hoặc Kinh tế Vĩ mô, bao gồm: chính sách tiền tệ, thị trường tín dụng, lãi suất, tỷ giá, ngân hàng trong nước và nước ngoài, ngân hàng số, ngân hàng trung ương...

Tài chính – Ngân hàng

Kinh tế Vĩ mô

Viết và biên tập các bài phân tích chuyên sâu, phỏng vấn nhân vật, góc nhìn, giúp độc giả cập nhật kịp thời và hiểu bản chất vấn đề.

phân tích chuyên sâu

phỏng vấn nhân vật

góc nhìn

Dẫn dắt tuyến nội dung, đề xuất chủ đề sáng tạo, giám sát chất lượng bài viết của cộng tác viên/phóng viên.

Tham gia đào tạo, mentoring các biên tập viên trẻ nếu có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 5 năm kinh nghiệm viết, biên tập trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng hoặc Kinh tế Vĩ mô.

5 năm kinh nghiệm

Tài chính – Ngân hàng

Kinh tế Vĩ mô

Có nền tảng kiến thức vững chắc về tài chính doanh nghiệp, ngân hàng, chính sách tiền tệ, vĩ mô và thị trường tài chính.

Tư duy phân tích tốt, giỏi xử lý và diễn đạt thông tin logic, sắc sảo.

Kỹ năng viết chuyên nghiệp, hiểu cấu trúc bài phân tích, bài phản ánh, bài bình luận theo phong cách chuẩn mực.

chuyên nghiệp

Chủ động, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập cũng như hợp tác nhóm hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các tòa soạn lớn, trang tin kinh tế tài chính.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đổi Mới Công Nghệ INTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thưởng hiệu suất, review định kỳ.

thưởng hiệu suất

review định kỳ

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có tiếng nói chuyên môn.

Được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên sâu, tham gia các hội thảo chuyên ngành.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép, phúc lợi theo quy định.

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong hệ sinh thái truyền thông chuyên biệt về kinh tế – tài chính.

phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đổi Mới Công Nghệ INTECH

