Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 373 - 375 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Thẩm định kế hoạch ngân sách của Công ty Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch ngân sách và kế hoạch tài chính. Theo dõi, kiểm soát dòng tiền của công ty Thực hiện phân tích, đánh giá và đề xuất ý kiến về tình hình tài chính doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty. Phân tích, đánh giá các rủi ro tài chính trong hoạt động của công ty. Kiểm soát tuân thủ các quy trình, quy định (hệ thống phân cấp quản lý tài chính,...) liên quan đến hoạt động tài chính; Tham gia kiểm toán BCTC của Công ty Tham gia xây dựng hệ thống nhận diện rủi ro, các công cụ đo lường rủi ro về tài chính, bao gồm: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Theo dõi, giám sát, báo cáo việc thực hiện các kiến nghị khắc phục tồn tại về tài chính Tham gia các hoạt động khác của phòng theo sự phân công của TP, trưởng nhóm. Huấn luyện, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về tài chính khi được yêu cầu. Yêu cầu các Bộ phận liên quan hỗ trợ hay tuân thủ các quy định hay các phần công việc liên quan. Ghi nhận và báo cáo TP các trường hợp vi phạm quy định của Công ty và của Bộ phận. Đề xuất tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Thẩm định kế hoạch ngân sách của Công ty

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch ngân sách và kế hoạch tài chính.

Theo dõi, kiểm soát dòng tiền của công ty

Thực hiện phân tích, đánh giá và đề xuất ý kiến về tình hình tài chính doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty.

Phân tích, đánh giá các rủi ro tài chính trong hoạt động của công ty.

Kiểm soát tuân thủ các quy trình, quy định (hệ thống phân cấp quản lý tài chính,...) liên quan đến hoạt động tài chính;

Tham gia kiểm toán BCTC của Công ty

Tham gia xây dựng hệ thống nhận diện rủi ro, các công cụ đo lường rủi ro về tài chính, bao gồm: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.

Theo dõi, giám sát, báo cáo việc thực hiện các kiến nghị khắc phục tồn tại về tài chính

Tham gia các hoạt động khác của phòng theo sự phân công của TP, trưởng nhóm.

Huấn luyện, đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về tài chính khi được yêu cầu.

Yêu cầu các Bộ phận liên quan hỗ trợ hay tuân thủ các quy định hay các phần công việc liên quan.

Ghi nhận và báo cáo TP các trường hợp vi phạm quy định của Công ty và của Bộ phận.

Đề xuất tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

I. Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại hoạc trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán...

II. Năng lực:

- Nắm vững và hiểu biết chính sách về Tài chính – Kế toán – Thuế

- Biết và sử dụng tốt phần mềm Kế toán

- Sự trung thực và mức độ tín nhiệm

- Tạo dựng môi trường làm việc

III. Kinh nghiệm làm việc:

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp hoặc tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm Kiểm toán báo cáo tài chính.

Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực. Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH,BHYT, BHTN. Được hưởng chế độ nghỉ phép, thưởng, Lễ, Tết, hiếu, hỉ, tham gia các hoạt động tập thể. Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên. Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực định kỳ. Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định BHXH,BHYT, BHTN.

Được hưởng chế độ nghỉ phép, thưởng, Lễ, Tết, hiếu, hỉ, tham gia các hoạt động tập thể.

Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên.

Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực định kỳ.

Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin