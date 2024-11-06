Tuyển Talent Acquisition thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 315 Trường Chinh, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Triển khai kế hoạch tuyển dụng các vị trí IT và non-IT theo yêu cầu

Lựa chọn kênh tuyển dụng phù hợp và đăng tải thông tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp

Tạo nguồn ứng viên, sàng lọc hồ sơ ứng viên, sắp xếp và thực hiện các buổi phỏng vấn

Thực hiện các thủ tục onboarding cho nhân sự mới

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nguồn ứng viên tiềm năng

Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên và báo cáo về hoạt động tuyển dụng

Cập nhật kết quả phỏng vấn và thông báo cho ứng viên

Tham gia triển khai các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng

Tham gia các hoạt động truyền thông thương hiệu tuyển dụng

Hỗ trợ các hoạt động nhân sự khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị nhân sự, Kinh tế ....

Từ 1 năm kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng. Ưu tiên ứng viên đã từng tuyển dụng vị trí IT

Thành thạo sử dụng Linkedin, các job sites, mạng xã hội (FB, Tik tik, Thread,...) và các công cụ khác phục vụ cho việc tuyển dụng

Ưu tiên ứng viên giao tiếp tiếng Anh tốt

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian tốt

Năng động, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Chủ động trong công việc và sẵn sàng học hỏi để phát triển hơn.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

Lương cứng + phụ cấp

Lương tháng 13.

Xét điều chỉnh tăng lương định kỳ hàng năm

2. Chế độ phúc lợi:

Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn

Tham gia BHXH sau thử việc, 12 ngày phép năm.

Quà sinh nhật, chính sách thăm hỏi, Chương trình Happy Time, Vinh danh, Ghi nhận, Team building, du lịch định kỳ.

Chính sách thưởng dự án, thưởng KPI, thưởng các dịp Lễ - Tết...

Học miễn phí các sản phẩm ngôn ngữ của công ty.

3. Cơ hội phát triển bản thân

Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Môi trường product đi sâu chuyên môn về mobile app, áp dụng công nghệ mới.

Mở rộng góc nhìn ngoài chuyên môn, phối hợp với các phòng ban khác marketing, sales, chăm sóc khách hàng và khách hàng

Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.

Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, trau dồi kỹ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, luôn được hỗ trợ bởi Sếp và đồng nghiệp

Văn hóa Tận tâm, Tinh thần đồng đội, Lắng nghe, Chia sẻ được cam kết được thống nhất từ Ban lãnh đạo xuống toàn thể Cán bộ nhân viên - là môi trường lý tưởng để nhân sự trẻ và tài năng được phát triển năng lực bản thân.

Thời gian làm việc: 8h - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ eUp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin