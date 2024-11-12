Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY TNHH FAIN VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Mức lương Từ 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bora Bora - Đảo Kim Cương QPHW+9X7, Cầu Thời Đại, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương Từ 25 Triệu

Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng hiệu quả trên Tiktok ngành hàng mỹ phẩm

Làm việc và duy trì mối quan hệ với KAM, Bộ phận hỗ trợ của Tik Tok

Tối ưu hóa gian hàng, tham gia các Chiến dịch bán hàng của TikTok Shop

Đề xuất các sản phẩm, chương trình sale cho Livestream

Phân tích báo cáo doanh số sàn Tiktok

Tối ưu hoá các quảng cáo nội sàn

Xây dựng và phát triển nội dung cho kênh Tiktok

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học

Có kinh nghiệm vận hành sàn Tiktok từ 3 năm trở lên

Yêu thích và có kinh nghiệm về ngành Mỹ Phẩm, đặc biệt là mỹ phẩm Hàn Quốc

Am hiểu thị trường ngành thương mại điện tử tại Việt Nam

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong nội bộ Tiktok, các công ty phân phối mỹ phẩm

Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 25 triệu (deal theo năng lực)

Lương tháng 13

Review tăng lương hàng năm

Tham gia đầy đủ BHXH

Team Building

Môi trường làm việc năng động, trang phục thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN

