Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY TNHH FAIN VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Thương mại điện tử Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN
Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bora Bora
- Đảo Kim Cương QPHW+9X7, Cầu Thời Đại, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương Từ 25 Triệu
Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng hiệu quả trên Tiktok ngành hàng mỹ phẩm
Làm việc và duy trì mối quan hệ với KAM, Bộ phận hỗ trợ của Tik Tok
Tối ưu hóa gian hàng, tham gia các Chiến dịch bán hàng của TikTok Shop
Đề xuất các sản phẩm, chương trình sale cho Livestream
Phân tích báo cáo doanh số sàn Tiktok
Tối ưu hoá các quảng cáo nội sàn
Xây dựng và phát triển nội dung cho kênh Tiktok
Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học
Có kinh nghiệm vận hành sàn Tiktok từ 3 năm trở lên
Yêu thích và có kinh nghiệm về ngành Mỹ Phẩm, đặc biệt là mỹ phẩm Hàn Quốc
Am hiểu thị trường ngành thương mại điện tử tại Việt Nam
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong nội bộ Tiktok, các công ty phân phối mỹ phẩm
Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: từ 25 triệu (deal theo năng lực)
từ 25 triệu
Lương tháng 13
Review tăng lương hàng năm
Tham gia đầy đủ BHXH
Team Building
Môi trường làm việc năng động, trang phục thoải mái
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
