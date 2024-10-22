Tuyển Telemarketing CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Tuyển Telemarketing CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Telemarketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa 17T4, Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tuyển Cộng Tác Viên Gọi Điện - Giới thiệu Khóa Học Toán cho Học Sinh Tiểu Học
Công việc: Gọi điện giới thiệu khóa học môn Toán cho học sinh tiểu học. Data và kịch bản đã có sẵn, không cần chốt sale. Thời gian làm việc: Ca sáng (8h00 - 12h00) và ca chiều (13h30 - 17h30). Linh hoạt đăng ký làm việc online sau 4 tuần làm việc trực tiếp tại văn phòng. Lương: thu nhập trung bình 35k/giờ. Địa điểm làm việc: Tầng 3, tòa 17T4 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Công việc: Gọi điện giới thiệu khóa học môn Toán cho học sinh tiểu học. Data và kịch bản đã có sẵn, không cần chốt sale.
Công việc
Thời gian làm việc: Ca sáng (8h00 - 12h00) và ca chiều (13h30 - 17h30). Linh hoạt đăng ký làm việc online sau 4 tuần làm việc trực tiếp tại văn phòng.
Thời gian làm việc
Lương: thu nhập trung bình 35k/giờ.
Lương
Địa điểm làm việc: Tầng 3, tòa 17T4 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Địa điểm làm việc

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên khu vực nội thành Hà Nội Không yêu cầu kinh nghiệm Có Laptop cá nhân Giọng nói rõ ràng, lưu loát không nói ngọng, tiếng địa phương Kỹ năng giao tiếp ổn, tin học văn phỏng cơ bản Nghiêm túc, cầu tiến, mong muốn học hỏi, phát triển bản thân
Ưu tiên sinh viên khu vực nội thành Hà Nội
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có Laptop cá nhân
Giọng nói rõ ràng, lưu loát không nói ngọng, tiếng địa phương
Kỹ năng giao tiếp ổn, tin học văn phỏng cơ bản
Nghiêm túc, cầu tiến, mong muốn học hỏi, phát triển bản thân

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 25k/h + hoa hồng. Thu nhập trung bình 2tr-4tr/tháng Trả lương 2 lần/tháng. Các phúc lợi khác theo quy định của công ty. Môi trường làm việc hòa đồng, cùng nhau chia sẻ, chủ động phát triển. Tham gia hơn 20 events nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, YEP, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3; Ngày nam giới 6/4... Hỗ trợ dấu thực tập.
Thu nhập: Lương cứng 25k/h + hoa hồng. Thu nhập trung bình 2tr-4tr/tháng
Trả lương 2 lần/tháng.
Các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc hòa đồng, cùng nhau chia sẻ, chủ động phát triển.
Tham gia hơn 20 events nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, YEP, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3; Ngày nam giới 6/4...
Hỗ trợ dấu thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa 17T4 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

