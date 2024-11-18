Tuyển Software tester CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Mức lương Đến 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, tòa Handico, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software tester Với Mức Lương Đến 18 Triệu

Liệt kê các function/batch trong hệ thống.

Trao đổi với khách hiểu rõ yêu cầu và đưa ra các tư vấn về các function/batch cần làm performance.

Chốt danh sách các function/batch cần thực hiện test performance sau khi thống nhất với khách hàng.

Viết script performance cho các API, batch được khách chốt.

Làm performance report

Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực performance test.

Thành thạo ít nhất một tool test performance (ví dụ: JMeter, LoadRunner).

Kỹ năng phân tích và tư duy logic tốt để xác định nguyên nhân và giải pháp cho các vấn đề performance.

Có kinh nghiệm viết script test performance cho API và batch.

Kỹ năng giao tiếp tốt để trao đổi với khách hàng và làm việc với các nhóm liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với hệ thống lớn hoặc khách hàng quốc tế.

Tại CÔNG TY TNHH GITS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: upto 18M

- Hưởng 13 tháng lương/năm (chưa tính các khoản thưởng khác trong quá trình làm việc như thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng theo doanh thu công ty);

- Hỗ trợ chi phí đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế.

- Các hoạt động team building hàng quý & company trip 1 lần/năm.

- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật quy định;

- Hưởng chế độ nghỉ mát, teambuilding, các hoạt động thể thao & giải trí phong phú (các clb bơi, yoga, kiếm đạo...) 4 lần/năm;

- Được tham gia lớp tiếng Nhật miễn phí tại Công ty;

- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó;

- Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 – Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GITS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.