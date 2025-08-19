Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu

Mức lương 22 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Chí Than, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Lập kế hoạch kiểm thử, phân công công việc, giám sát tiến độ công việc của team trong dự án.

Thực hiện kiểm thử theo tính năng, hiệu năng của sản phẩm.

Tái tạo lỗi, kiểm soát lỗi, theo dõi kết quả kiểm thử để đảm bảo chất lượng của dự án.

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Phối hợp với các thành viên trong nhóm và các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi bàn giao cho khách hàng

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành CNTT, kinh tế, tài chính ngân hàng,...

Có từ 4 năm kinh nghiệm thực tế tham gia test dự án phần mềm, web, app trong đó có kinh nghiệm lead team từ 3-5 người là lợi thế

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm dự án hệ thống ngân hàng hoặc thương mại điện tử

Có hiểu biết và nắm được quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử, các kỹ thuật, công cụ test.

Có kinh nghiệm lập test plan, test case, tạo data test và hiểu về cơ sở dữ liệu.

Có kinh nghiệm làm việc với SQL và API, test web, app.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Range lương: 22 - 30M gross

Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác

Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên

Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới

Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

