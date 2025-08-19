Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Mức lương
22 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nguyễn Chí Than, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 22 - 30 Triệu
Lập kế hoạch kiểm thử, phân công công việc, giám sát tiến độ công việc của team trong dự án.
Thực hiện kiểm thử theo tính năng, hiệu năng của sản phẩm.
Tái tạo lỗi, kiểm soát lỗi, theo dõi kết quả kiểm thử để đảm bảo chất lượng của dự án.
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.
Phối hợp với các thành viên trong nhóm và các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi bàn giao cho khách hàng
Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành CNTT, kinh tế, tài chính ngân hàng,...
Có từ 4 năm kinh nghiệm thực tế tham gia test dự án phần mềm, web, app trong đó có kinh nghiệm lead team từ 3-5 người là lợi thế
Có từ 1 năm kinh nghiệm làm dự án hệ thống ngân hàng hoặc thương mại điện tử
Có hiểu biết và nắm được quy trình phát triển phần mềm, quy trình kiểm thử, các kỹ thuật, công cụ test.
Có kinh nghiệm lập test plan, test case, tạo data test và hiểu về cơ sở dữ liệu.
Có kinh nghiệm làm việc với SQL và API, test web, app.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì
Range lương: 22 - 30M gross
Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác
Hưởng thâm niên hàng tháng (bắt đầu từ tháng thứ 13 làm việc tại Công ty) và cứ mỗi 6 tháng tăng 1 bậc thâm niên
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị "awesome" cho công ty & cho thế giới
Trang thiết bị hiện đại, sẵn sàng phục vụ nhân viên mọi lúc mọi nơi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
