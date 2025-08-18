Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 - 3, tòa 17T4, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện kiểm thử chức năng và giao diện người dùng (UI) của phần mềm, đảm bảo sản phẩm hoạt động chính xác, ổn định và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

- Phát hiện, ghi nhận, phân loại và báo cáo lỗi (bug) trong quá trình kiểm thử; đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng sản phẩm.

- Tham gia xây dựng, cập nhật và tối ưu tài liệu kiểm thử, bao gồm test case, test plan và các hướng dẫn liên quan.

- Phối hợp cùng Developer và các phòng ban liên quan để xác minh, khắc phục lỗi và kiểm tra lại các bản cập nhật phần mềm.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc các ngành liên quan.

- Có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm.

- Hiểu biết về các loại kiểm thử: chức năng (functional), hiệu năng (performance), hồi quy (regression) và kiểm thử giao diện (UI testing).

- Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm từ lập kế hoạch, viết test case, thực hiện kiểm thử đến báo cáo kết quả.

- Có kiến thức về SDLC (Software Development Life Cycle) và STLC (Software Testing Life Cycle) là lợi thế.

- Thành thạo sử dụng các công cụ quản lý lỗi và dự án như JIRA, Trello, hoặc Redmine.

- Có khả năng giao tiếp, phân tích và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Đánh giá thưởng định kỳ và review lương: định kỳ 2 lần/năm vào tháng 1 và tháng 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

