Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

1. Xây dựng chiến lược thương hiệu và định vị.

- Xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu tổng thể cho Công ty và nhãn hàng, đảm bảo sự nhất quán tinh thần thương hiệu

- Định vị thương hiệu rõ ràng, hướng đến nhóm khách hàng mục tiêu: nữ giới trẻ trung, thanh lịch, sang trọng.

- Thiết kế và quản lý Brand Guideline, đảm bảo đồng bộ hình ảnh, thông điệp trên tất cả kênh truyền thông và điểm chạm với khách hàng.

2. Xây dựng câu chuyện thương hiệu & truyền thông sáng tạo.

- Xây dựng câu chuyện thương hiệu (Brand Story) truyền cảm hứng và tạo sự khác biệt.

- Đề xuất, triển khai các chiến dịch branding (online & offline) để nâng cao nhận diện và giá trị thương hiệu.

- Sáng tạo nội dung marketing phù hợp với phong cách sống, xu hướng thời trang của nhóm khách hàng mục tiêu.

3. Quản lý kế hoạch và ngân sách marketing.

- Lập kế hoạch marketing dài hạn, trung hạn, ngắn hạn tập trung vào Brand Awareness & Brand Engagement.

- Quản lý và phân bổ ngân sách marketing hợp lý, ưu tiên cho các hoạt động xây dựng thương hiệu.

- Kiểm soát và tối ưu chi phí theo định hướng hiệu quả trên giá trị thương hiệu.

4. Đánh giá và báo cáo hiệu quả hoạt động marketing.

- Xây dựng hệ thống KPI về branding: mức độ nhận diện, mức độ yêu thích thương hiệu, chỉ số gắn kết khách hàng.

- Phân tích dữ liệu hành vi người tiêu dùng, đánh giá hiệu quả các chiến dịch branding & truyền thông sáng tạo.

- Đưa ra giải pháp cải thiện trải nghiệm thương hiệu dựa trên insight khách hàng.

5. Điều phối và phát triển đội ngũ marketing.

- Tổ chức cơ cấu nhân sự marketing chuyên biệt: Digital, Content, PR.

- Huấn luyện, truyền cảm hứng cho đội ngũ để tạo ra các ý tưởng sáng tạo, đột phá.

- Đánh giá hiệu suất làm việc dựa trên chỉ số giá trị thương hiệu và mức độ sáng tạo.

6. Quan hệ đối tác & truyền thông

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với báo chí, KOLs, influencers, đối tác truyền thông.

- Đề xuất và triển khai các sự kiện (Fashion show, Pop-up store, Workshop) nhằm tăng trải nghiệm thương hiệu.