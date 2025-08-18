Tuyển Manual Tester Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm chính trong quá trình kiểm thử sản phẩm CNTT của phòng.

Góp phần làm tăng hiệu suất Testing cho các dự án, đáp ứng yêu cầu tối ưu hoá nguồn lực

Tham gia vào phân tích tài liệu kỹ thuật để thực hiện các test script

Xây dựng nền tảng và kiến trúc cho automation testing cho các sản phẩm của phòng (nếu có)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Chuyên môn liên quan

Kinh nghiệm Manual test 3-5 năm.

Hiểu biết về API Testing (Postman, RestAssured, SOAP UI…).

Kinh nghiệm làm việc với hệ thống quản lý kiểm thử (TestRail, JIRA, Zephyr…).

Kinh nghiệm làm việc với Git, Docker và các hệ thống CI/CD như Jenkins, GitLab CI/CD, Azure DevOps.

Tư duy logic, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Có kinh nghiệm thiết kế, phát triển và duy trì các kịch bản kiểm thử tự động (Automation Test) cho ứng dụng Web/Mobile/API là lợi thế.

Viết và thực thi test cases, test scripts đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Phối hợp với nhóm phát triển (Dev), nhóm kiểm thử thủ công (Manual Tester) và nhóm vận hành để tối ưu quy trình kiểm thử

Thực hiện kiểm thử hồi quy (Regression Testing), kiểm thử hiệu năng (Performance Testing) và kiểm thử bảo mật (Security Testing) khi cần thiết.

Phân tích kết quả kiểm thử, báo cáo lỗi (bug tracking) lên hệ thống quản lý lỗi (JIRA, TestRail, Azure DevOps…).

Xây dựng và duy trì CI/CD pipeline để tích hợp kiểm thử tự động vào quy trình phát triển phần mềm.

Đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng kiểm thử và tối ưu hiệu suất hệ thống.

Có kinh nghiệm kiểm thử hiệu năng với JMeter, Gatling, k6.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực

Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)

Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ

Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè

Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí

Thời gian làm việc: đăng ký theo ca

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin