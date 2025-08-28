Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Dãy A2, Ngõ 8 Quang Trung Phường Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp hàng ngày, bao gồm ghi nhận, kiểm tra tính chính xác và cập nhật các nghiệp vụ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.

Phân tích các báo cáo tài chính, chỉ ra các vấn đề bất thường và đề xuất giải pháp.

Kiểm soát và quản lý các khoản thu, chi của công ty, đảm bảo tính chính xác và hợp lý.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi tiêu.

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến kế toán theo sự phân công của cấp trên.

Làm việc với các cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác khi cần thiết.

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới.

Quản lý chứng từ kế toán, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và hợp lệ.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định về kế toán hiện hành của Việt Nam.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Có kỹ năng phân tích số liệu, báo cáo tài chính tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn).

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.