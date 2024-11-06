Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY CỔ PHẦN LUD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 ngõ 198 thái hà trung liệt, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thiết kế cảnh quan Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, chủ trì thiết kế cảnh quan, không gian các mô hình kinh doanh F&B: như cafe, nhà hàng, quán bar, coctail, tòa nhà, văn phòng, chung cư. Đưa ra ý tưởng thiết kế và định hướng thiết kế cho sự kiện.

Trao đổi với đối tác, khách hàng, nắm bắt ý tưởng của khách hàng nhanh để thiết kế phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Trao đổi tương tác, làm việc nhóm với các bộ phận khác trong quá trình thiết kế.

Thực hiện các yêu cầu khác của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ độ tuổi từ 25-30 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc những ngành có liên quan.

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành : 3dsmax, sketchup, Adobe Illustrator, Photoshop,...

Có hiểu biết về vật liệu, phong cách thiết kế cho sự kiện, nắm vững kiến thức chuyên môn để tư duy, triển khai thiết kế diễn họa đúng kỹ thuật.

Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, có tinh thần học hỏi, ý tưởng sáng tạo, chủ động trong công việc, khả năng chịu áp lực công việc cao.

Nhiệt huyết, năng động, thích ứng nhanh với nhiệm vụ/môi trường mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng + phụ cấp + thưởng hiệu quả làm việc.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH và nghỉ lễ theo quy định.

Môi trường năng động, vui vẻ, thoải mái.

Tham gia teambuilding, du lịch định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin