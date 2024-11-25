Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty TNHH Xây Dựng, Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Đông Trúc làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - 54 - 56 Đống Đa,Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý dự án kiến trúc từ thiết kế đến thi công.

Chịu trách nhiệm về tiến độ dự án, chất lượng bản vẽ, hồ sơ thiết kế, đảm bảo tuân thủ quy định và yêu cầu của công ty.

Nắm rõ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, biện pháp thi công.

Lên Concept, setup dự án.

Kiểm tra và rà soát hồ sơ hoàn công dự án.

Đảm bảo dự án hoàn tất với sự kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn công.

Trình bày, phối hợp công tác thiết kế cùng các bộ môn khác.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hoạt bát, nhanh nhẹn.

Có kỹ năng đàm phán, thuyết trình, giao tiếp, xử lý tình huống, lập kế hoạch công việc.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành kiến trúc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm có liên quan như: Autocad, 3D max, Sketup, Revit, Lumion... và tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành kiến trúc

Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai nội thất

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng, Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Đông Trúc Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Thưởng tết, thưởng lễ, sinh nhật, hiếu hỉ, ,...

Du lịch hàng năm

Đánh giá lại lương hàng năm

Mức lương cứng từ 10 triệu - 15 triệu

Thử việc 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng, Thương Mại Và Trang Trí Nội Thất Đông Trúc

