Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BT1
- 16 Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57
- Tổng cục V, Bộ Công An, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
- Photoshop mặt bằng phụ vụ in ấn hồ sơ- Marketing sản phẩm thiết kế .
- Hỗ trợ phòng thiết kế hoàn thiện các phương án Concept 2D-3D, triển khai bản vẽ theo chỉ đạo từ TPTK .
- Biên tập Video các dự án kiến trúc+Nội thất+ Sân vườn.
- Diễn họa lại các công trình cũ chưa đạt thẩm mỹ theo yêu cầu từ TPTK .
- Viết bài về sản phẩm/dự án thiết kế .
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên Đại học/Cao đẳng ưu tiên các Trường ĐH Kiến trúc, ĐH Xây dựng (năm 3,4 hoặc đang chờ bằng)
- Có đam mê với công việc thiết kế.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Autocad, Sketchup, 3Ds Max, Revit, Corona, Photoshop ( ưu tiên ứng viên có thể triển khai hồ sơ bằng Revit ).
- Tinh thần trách nhiệm trong công việc, khả năng lập kế hoạch và quản lí công việc hiệu quả;
- Trung thực, thẳng thắn, tuân thủ kỷ luật.
- Chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần cầu tiến.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm;
- Thu nhập: 2.000.000đ – 3.000.000đ + Phụ cấp ăn trưa (nếu làm full time)
- HỖ TRỢ ĐÓNG DẤU THỰC TẬP
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiệt huyết, hoà đồng và thúc đẩy tính sáng tạo;
- Cơ hội phát triển bản thân; được đào tạo thêm trong quá trình làm việc; trở thành nhân viên chính thức
- Tham gia các hoạt động giao lưu của công ty như du lịch, workshop, liên hoan...
- Thời gian làm từ thứ 2 - thứ 6 (và 2 thứ 7 một tháng); Thời gian làm việc 8h00-17h30 ( hoặc làm parttime sáng hoặc chiều)
- Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GREENHN
