Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Việc làm thiết kế thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 240 Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Sắp xếp và theo dõi tiến độ công việc của phòng thiết kế
Nghiên cứu, cập nhật xu hướng, lên ý tưởng cho BST của thương hiệu
Tham gia đi chọn vải, mua vải sản xuất cùng bộ phận sản xuất và bộ phận may mẫu.
Làm việc với thợ rập, may mẫu để hoàn thiện sản phẩm.
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến thiết kế thời trang
Có kinh nghiệm thiết kế thời trang ít nhất 2 năm
Kĩ năng vẽ máy tốt, sử dụng thành thạo PTS, AI
Có gu thời trang phù hợp với phong cách thời trang của LILA
Có kinh nghiệm thiết kế các dòng sản phẩm đồ đôi, thời trang nữ và các sản phẩm basic

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15tr ( bao gồm lương cứng 7 -12tr + Thưởng ). Thỏa thuận theo năng lực
Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định.
Được xét tăng lương định kỳ dựa trên đánh giá KPI.
Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người
Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 240 Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

