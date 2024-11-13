Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 240 Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Sắp xếp và theo dõi tiến độ công việc của phòng thiết kế

Nghiên cứu, cập nhật xu hướng, lên ý tưởng cho BST của thương hiệu

Tham gia đi chọn vải, mua vải sản xuất cùng bộ phận sản xuất và bộ phận may mẫu.

Làm việc với thợ rập, may mẫu để hoàn thiện sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến thiết kế thời trang

Có kinh nghiệm thiết kế thời trang ít nhất 2 năm

Kĩ năng vẽ máy tốt, sử dụng thành thạo PTS, AI

Có gu thời trang phù hợp với phong cách thời trang của LILA

Có kinh nghiệm thiết kế các dòng sản phẩm đồ đôi, thời trang nữ và các sản phẩm basic

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LILA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15tr ( bao gồm lương cứng 7 -12tr + Thưởng ). Thỏa thuận theo năng lực

Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định.

Được xét tăng lương định kỳ dựa trên đánh giá KPI.

Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người

Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp

