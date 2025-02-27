Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Thiên Sơn Computer làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - số 52, đường D4, KP.Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận máy từ điều phối viên, tiến hành kiểm tra bảo hành, thay thế và sửa chữa các loại thiết bị.

Thực hiện các thao tác kỹ thuật: Phần mềm, lắp ráp máy tính, máy in, đi hệ thống camera.

Kiểm tra lại toàn bộ chức năng của máy và đảm bảo chất lượng sau sửa chữa.

Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sửa chữa cấp độ 1, 2: thay thế linh kiện ngoại vi

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên

Kỹ năng: team work, xử lý tình huống, hiểu biết và sửa chữa thành thạo, phần mềm , lắp ráp....

Tại Công Ty TNHH Thiên Sơn Computer Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 8 - 12 triệu+

Được làm việc trong môi trường 9x năng động, trẻ trung, đầy nhiệt huyết.

Tháng lương thứ 13 theo kết quả kinh doanh năm

Tham gia các hoạt động văn hóa vui chơi thường niên theo tháng, quý, năm của công ty

Môi trường làm việc ổn định lâu dài, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiên Sơn Computer

