Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Thiên Sơn Computer làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công Ty TNHH Thiên Sơn Computer
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- số 52, đường D4, KP.Thống Nhất 1, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tiếp nhận máy từ điều phối viên, tiến hành kiểm tra bảo hành, thay thế và sửa chữa các loại thiết bị.
Thực hiện các thao tác kỹ thuật: Phần mềm, lắp ráp máy tính, máy in, đi hệ thống camera.
Kiểm tra lại toàn bộ chức năng của máy và đảm bảo chất lượng sau sửa chữa.
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sửa chữa cấp độ 1, 2: thay thế linh kiện ngoại vi
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên
Kỹ năng: team work, xử lý tình huống, hiểu biết và sửa chữa thành thạo, phần mềm , lắp ráp....
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên
Kỹ năng: team work, xử lý tình huống, hiểu biết và sửa chữa thành thạo, phần mềm , lắp ráp....
Tại Công Ty TNHH Thiên Sơn Computer Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: 8 - 12 triệu+
Được làm việc trong môi trường 9x năng động, trẻ trung, đầy nhiệt huyết.
Tháng lương thứ 13 theo kết quả kinh doanh năm
Tham gia các hoạt động văn hóa vui chơi thường niên theo tháng, quý, năm của công ty
Môi trường làm việc ổn định lâu dài, chuyên nghiệp.
Được làm việc trong môi trường 9x năng động, trẻ trung, đầy nhiệt huyết.
Tháng lương thứ 13 theo kết quả kinh doanh năm
Tham gia các hoạt động văn hóa vui chơi thường niên theo tháng, quý, năm của công ty
Môi trường làm việc ổn định lâu dài, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiên Sơn Computer
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI