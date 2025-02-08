Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH XNK Thép & Thiết Bị Công Nghiệp Minh Tiến làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 1097 Huỳnh Văn Luỹ, Phú Mỹ,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Nghiên cứu bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ dự án.

• Lập bản vẽ shopdrawing để triển khai sản xuất.

• Đọc và chuyển các bản vẽ từ 2D sang mô hình 3D.

• Thực hiện các bản vẽ sản xuất từ mô hình 3D.

• Bóc tách khối lượng, lập đề nghị cấp- định mức vật tư theo yêu cầu dự án.

• Lập danh mục sản phẩm; danh mục giao hàng.

• Triển khai công tác giao hàng.

• Lập thảo đồ pha cắt vật liệu.

• Lên hồ sơ nghiệm thu chất lượng - khối lượng và hồ sơ thanh quyết toán của dự án.

• Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành liên quan như: cơ khí, xây dựng, tự động hóa,...

• Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là 1 lợi thế/ Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

• Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm: Autocad, Solidwork, Tekla, 3D…

• Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, trung thực.

• Ưu tiên ứng viên đã có gia đình, ứng viên có hộ khẩu tại Bình Dương

Tại Công Ty TNHH XNK Thép & Thiết Bị Công Nghiệp Minh Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

• Trợ cấp xăng xe hoặc nhà ở: 200.000 đồng/tháng;

• Phụ cấp ăn trưa, thâm niên, sinh nhật;

• Du lịch thường niên;

• Được ký hợp đồng và đóng bảo hiểm theo quy định của Luật lao động;

• Được hưởng tháng lương thứ 13;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH XNK Thép & Thiết Bị Công Nghiệp Minh Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin