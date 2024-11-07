Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Xã Tân Hà, Lâm Hà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Quản lý xuất nhập tồn kho phụ tùng.

Thực hiện, kiểm soát số lượng hàng hóa xuất kho theo phiếu xuất hàng.

Lập phiếu xuất – nhập kho hàng ngày theo quy định của Công ty.

Lập kế hoạch đặt hàng; đảm bảo trong kho luôn có hàng dự trữ đáp ứng đủ về số lượng, chất lượng theo đơn hàng;

Sắp xếp, bố trí hàng hóa trong kho theo Quy định của Công ty một cách khoa học, hợp lý.

Kiểm tra và tiếp nhận hàng hóa đúng số lượng, chất lượng, chủng loại theo đúng yêu cầu, sắp xếp vật tư thiết bị và bảo quản hàng hóa tránh mất mát.

Báo cáo nhập, xuất, tồn, kiểm kê định kỳ theo quy định.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: dưới 35 tuổi.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm tại vị trí kho, quản lý kho hàng trong lĩnh vực ô tô, xe máy, trung tâm thương mại, siêu thị, ...

Năng động, nhanh nhẹn, biết lắng nghe và thái độ là việc tích cực, cầu thị.

Sử dụng thành thạo Word, Excel. Biết gửi báo cáo qua Email hoặc các ứng dụng công nghệ khác.

Hộ khẩu Lâm Đồng.

Tại Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ Hành chính

Lương: thỏa thuận

Các chế độ khác theo quy định.

Du lịch và các hoạt động tập thể thường xuyên; du lịch nước ngoài dành cho cán bộ, nhân viên xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ngọc Anh Lâm Đồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin