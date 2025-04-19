Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: QL20, Đạ M'Ri, Đạ Huoai, Lâm Đồng, Đạ Huoai, Huyện Đạ Huoai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý hàng hóa nhập kho
Kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhận từ nhà cung cấp
Đảm bảo hàng hóa nhập kho phù hợp với đơn đặt hàng và chứng từ liên quan
Sắp xếp và lưu trữ hàng hóa
Phân loại hàng hóa theo khu vực
Đảm bảo kho luôn sạch sẽ, gọn gàng và dễ tìm kiếm
Xuất kho theo yêu cầu
Chuẩn bị hàng hóa theo yêu cầu từ bộ phận kỹ sư dự án
Đảm bảo tính chính xác và nhanh chóng khi xuất kho
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về kế toán, kinh tế, xây dựng,... hoặc các chuyên ngành có liên quan
Ưu tiên ứng viên có 02 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở vị trí liên quan
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý kho
Trung thực, cẩn thận, chịu khó, chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn theo năng lực và vị trí.
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 24/24.
Khám sức khỏe định kì hằng năm.
Phụ cấp ăn trưa.
Phụ cấp đồng phục hằng năm.
Phụ cấp khác theo quy định của Luật Lao động và Tập đoàn.
Lộ trình đào tạo rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
