Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: QL20, Đạ M'Ri, Đạ Huoai, Lâm Đồng, Đạ Huoai, Huyện Đạ Huoai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hàng hóa nhập kho

Kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhận từ nhà cung cấp

Đảm bảo hàng hóa nhập kho phù hợp với đơn đặt hàng và chứng từ liên quan

Sắp xếp và lưu trữ hàng hóa

Phân loại hàng hóa theo khu vực

Đảm bảo kho luôn sạch sẽ, gọn gàng và dễ tìm kiếm

Xuất kho theo yêu cầu

Chuẩn bị hàng hóa theo yêu cầu từ bộ phận kỹ sư dự án

Đảm bảo tính chính xác và nhanh chóng khi xuất kho

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về kế toán, kinh tế, xây dựng,... hoặc các chuyên ngành có liên quan

Ưu tiên ứng viên có 02 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở vị trí liên quan

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý kho

Trung thực, cẩn thận, chịu khó, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực và vị trí.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 24/24.

Khám sức khỏe định kì hằng năm.

Phụ cấp ăn trưa.

Phụ cấp đồng phục hằng năm.

Phụ cấp khác theo quy định của Luật Lao động và Tập đoàn.

Lộ trình đào tạo rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin