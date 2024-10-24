Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Thôn 4, Xã Tiền Phong, Quảng Yên
- Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng
- Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho
- Bố trí, sắp xếp các loại hàng hóa trong kho.
- Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo
- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo
- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD Thì Được Hưởng Những Gì
- Nhà ở miễn phí cho người lao động ở xa; Ăn trong ca làm việc.
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
- Nghỉ lễ, phép theo quy định.
- Thưởng lễ, tết theo kết quả sản xuất kinh doanh.
- Công ty có xe đưa đón CBCNV từ Hải Phòng, Hạ Long và Uông Bí.
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
- Nghỉ lễ, phép theo quy định.
- Thưởng lễ, tết theo kết quả sản xuất kinh doanh.
- Công ty có xe đưa đón CBCNV từ Hải Phòng, Hạ Long và Uông Bí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI