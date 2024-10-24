Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Thôn 4, Xã Tiền Phong, Quảng Yên - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

- Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng

- Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho

- Bố trí, sắp xếp các loại hàng hóa trong kho.

- Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ...

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan

- Sử dụng tiếng Anh thành thạo

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

- Nhà ở miễn phí cho người lao động ở xa; Ăn trong ca làm việc.

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Nghỉ lễ, phép theo quy định.

- Thưởng lễ, tết theo kết quả sản xuất kinh doanh.

- Công ty có xe đưa đón CBCNV từ Hải Phòng, Hạ Long và Uông Bí.

Cách Thức Ứng Tuyển

