Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Thôn 4, Xã Tiền Phong, Quảng Yên

- Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng
- Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho
- Bố trí, sắp xếp các loại hàng hóa trong kho.
- Định kỳ hàng tháng kiểm tra lại các kệ hàng tránh kệ bị gãy đổ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo
- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhà ở miễn phí cho người lao động ở xa; Ăn trong ca làm việc.
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
- Nghỉ lễ, phép theo quy định.
- Thưởng lễ, tết theo kết quả sản xuất kinh doanh.
- Công ty có xe đưa đón CBCNV từ Hải Phòng, Hạ Long và Uông Bí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn 4, Xã Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

