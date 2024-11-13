Tuyển Thư ký công trình CÔng ty TNHH IntES làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai - Hà Nam

Mô Tả Công Việc Thư ký công trình Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hỗ trợ quản lý dự án trong việc lên kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát các hoạt động của dự án.

Chuẩn bị và quản lý tài liệu dự án, bao gồm: hợp đồng, báo cáo, biên bản cuộc họp, kế hoạch, tài liệu kỹ thuật, ...

Theo dõi tiến độ thực hiện dự án, cập nhật thông tin và báo cáo cho quản lý dự án.

Hỗ trợ quản lý dự án trong việc quản lý rủi ro, giải quyết vấn đề và xử lý các tình huống phát sinh trong dự án.

Lên kế hoạch và tổ chức các cuộc họp, hội nghị liên quan đến dự án.

Chuẩn bị tài liệu, thuyết trình và hỗ trợ quản lý dự án trong các cuộc họp, hội nghị.

Hỗ trợ quản lý dự án trong việc quản lý tài chính, chi phí của dự án.

Thực hiện các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến dự án.

Hỗ trợ quản lý dự án trong việc giao tiếp, phối hợp với các bên liên quan đến dự án.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Xây dựng, Kiến trúc hoặc các ngành nghề liên quan.

Có từ 5 đến 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý dự án, trợ lý hành chính thư ký, Trợ Lý Dự Án.

Nắm vững các kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có khả năng chịu áp lực công việc.

Tại CÔng ty TNHH IntES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔng ty TNHH IntES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin