Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST

Copywriter

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Copywriter Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 Miếu Đầm

- Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Lên ý tưởng và đề xuất nội dung quảng cáo (trình bày nội dung, ý tưởng về video)
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng.
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt
Viết và biên tập content (nội dung) thu hút trên các kênh truyền thông xã hội và trang web.
Tham gia vào việc phát triển và thực hiện kế hoạch marketing.
Nghiên cứu nhu cầu, nắm bắt xu hướng của khách hàng để đóng góp ý tưởng tạo chủ đề.
Các công việc có liên quan khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về các Tool trên Facebook, công cụ đo lường tối ưu là một lợi thế.
Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và làm việc nghiêm túc
Có tư duy làm việc độc lập
Có tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội làm việc trực tiếp và học hỏi kỹ năng chuyên môn tại Germany S&T
Có lộ trình thăng tiến quản lý trong vòng 6 đến 12 tháng dựa trên sự đột phá trong thành quả công việc.
Thưởng định kỳ, thưởng hiệu suất và thưởng dự án thường xuyên
Có môi trường ổn định, lâu dài, chuyên nghiệp, năng động, sinh động và tăng động, phát huy tối đa năng lực của bản thân
Được mentor bởi những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về Digital, Social Media
Được đào tạo và vận hành theo các concept (OKR, ASK,...) đã được chứng minh thành công trên thế giới từ Microsoft, Google, Facebo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST

CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 86 Mễ Trì Hạ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

