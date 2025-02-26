Tuyển Copywriter Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Copywriter Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU

Copywriter

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Copywriter Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6a (4), ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Sáng tạo nội dung quảng cáo cho các nền tảng Facebook, Google, TikTok nhằm thu hút và thúc đẩy chuyển đổi.
Facebook, Google, TikTok
Xây dựng kịch bản video viral, quảng cáo (ưu tiên nội dung có thể chuyển đổi số).
(ưu tiên nội dung có thể chuyển đổi số)
Phối hợp chặt chẽ với team Branding và Performance Marketing để tối ưu nội dung theo từng chiến dịch.
team Branding và Performance Marketing
Cập nhật xu hướng nội dung mới, thử nghiệm các định dạng sáng tạo để tối đa hóa hiệu quả.
xu hướng nội dung
5. Theo dõi, đo lường và tối ưu nội dung dựa trên hiệu suất thực tế.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 28 tuổi.
Độ tuổi:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 - 2 năm viết nội dung bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FMCG, Beauty, Fashion.
Kinh nghiệm:
1 - 2 năm
FMCG, Beauty, Fashion
Thành thạo viết nội dung quảng cáo Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads.
Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads
Có kỹ năng viết kịch bản video có khả năng chuyển đổi cao.
kịch bản video có khả năng chuyển đổi cao
Hiểu biết về Digital Marketing và hành vi người dùng trên các nền tảng số.
Digital Marketing
6. Tư duy sáng tạo, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: theo thỏa thuận từ 12-15 triệu (có thể tự deal lương nếu chứng minh được năng lực của mình)
Thử việc 02 tháng nhận 85% lương (có thể kết thúc thử việc sớm nếu kết quả công việc tốt)
Tham gia teambuilding, các hoạt động văn nghệ, ngoại khóa của doanh nghiệp
Cơ hội cử đi học tập và phát triển năng lực chuyên môn
Hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000VNĐ/ngày và tiền gửi xe theo chi phí thực tế
Thời gian làm việc:
Địa điểm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4, ngõ 183, Hoàng Văn Thái

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-copywriter-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job323964
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm ntd 3
Tuyển Copywriter ntd 3 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ntd 3
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Tuyển Copywriter CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE
Tuyển Copywriter CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE
Hạn nộp: 30/05/2025
Vĩnh Phúc Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt
Tuyển Copywriter Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA
Tuyển Copywriter CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA
Hạn nộp: 31/05/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HVNet
Tuyển Copywriter Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH HVNet
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG
Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT
Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HVNet
Tuyển Copywriter Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH HVNet
Hạn nộp: 14/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Tuyển Copywriter CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 37 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm ntd 3
Tuyển Copywriter ntd 3 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
ntd 3
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Tuyển Copywriter CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE
Tuyển Copywriter CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE
Hạn nộp: 30/05/2025
Vĩnh Phúc Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt
Tuyển Copywriter Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA
Tuyển Copywriter CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BG MEDIA
Hạn nộp: 31/05/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HVNet
Tuyển Copywriter Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH HVNet
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG
Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT
Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HVNet
Tuyển Copywriter Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH HVNet
Hạn nộp: 14/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Tuyển Copywriter CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Copywriter CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu CÔNG TY CP HERMANOSS VIỆT NAM
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Copywriter Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Copywriter Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmaster
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ST
1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH JEJU SKIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH JEJU SKIN VIỆT NAM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Copywriter HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu HAPAS VIỆT NAM
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Copywriter HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu HAPAS VIỆT NAM
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Copywriter Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM
6 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Copywriter CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Copywriter Công ty TNHH Quốc Tế TG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Quốc Tế TG GROUP
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Copywriter Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Copywriter Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DZT
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Copywriter Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Copywriter CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Copywriter ntd 3 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận ntd 3
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm