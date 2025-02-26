Tuyển Copywriter Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Sáng tạo nội dung quảng cáo cho các nền tảng Facebook, Google, TikTok nhằm thu hút và thúc đẩy chuyển đổi.

Xây dựng kịch bản video viral, quảng cáo (ưu tiên nội dung có thể chuyển đổi số).

Phối hợp chặt chẽ với team Branding và Performance Marketing để tối ưu nội dung theo từng chiến dịch.

Cập nhật xu hướng nội dung mới, thử nghiệm các định dạng sáng tạo để tối đa hóa hiệu quả.

5. Theo dõi, đo lường và tối ưu nội dung dựa trên hiệu suất thực tế.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 - 28 tuổi.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 - 2 năm viết nội dung bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FMCG, Beauty, Fashion.

Thành thạo viết nội dung quảng cáo Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads.

Có kỹ năng viết kịch bản video có khả năng chuyển đổi cao.

Hiểu biết về Digital Marketing và hành vi người dùng trên các nền tảng số.

6. Tư duy sáng tạo, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: theo thỏa thuận từ 12-15 triệu (có thể tự deal lương nếu chứng minh được năng lực của mình)

Thử việc 02 tháng nhận 85% lương (có thể kết thúc thử việc sớm nếu kết quả công việc tốt)

Tham gia teambuilding, các hoạt động văn nghệ, ngoại khóa của doanh nghiệp

Cơ hội cử đi học tập và phát triển năng lực chuyên môn

Hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000VNĐ/ngày và tiền gửi xe theo chi phí thực tế

Thời gian làm việc:

Địa điểm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU

