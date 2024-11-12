Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 60 Triệu

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

Mức lương
20 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31 Nguyễn Qúy Cảnh, An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 20 - 60 Triệu

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ

Với Mức Lương 20 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh doanh (Ưu tiên làm việc fulltime);
Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
Có Laptop/Ipad cá nhân để phục vụ cho công việc
Có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng chính sách hoa hồng + thưởng như nhân viên chính thức (thu nhập từ 30.000.000 – 50.000.000 / tháng)
ĐÀO TẠO FREE các kỹ năng và chuyên môn: Bán hàng, chốt deal, marketing,..
Được làm việc với các dự án bất động sản lớn và đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 31 Nguyễn Quý Cảnh, Phường An Phú, Quận 2, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

