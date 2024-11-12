Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 60 Triệu

Mức lương 20 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 20 - 60 Triệu

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng.

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quy trình bán hàng diễn ra suôn sẻ

Với Mức Lương 20 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh doanh (Ưu tiên làm việc fulltime);

Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;

Có Laptop/Ipad cá nhân để phục vụ cho công việc

Có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng chính sách hoa hồng + thưởng như nhân viên chính thức (thu nhập từ 30.000.000 – 50.000.000 / tháng)

ĐÀO TẠO FREE các kỹ năng và chuyên môn: Bán hàng, chốt deal, marketing,..

Được làm việc với các dự án bất động sản lớn và đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

