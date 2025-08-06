Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát làm việc tại Hưng Yên thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Dị Sử, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ các công việc của phòng kinh doanh
Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Tìm kiếm và xây dựng danh sách khách hàng mới.
Hỗ trợ bán hàng: Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ chốt hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Hỗ trợ công việc văn phòng: Soạn thảo tài liệu, báo cáo, và các công việc hành chính khác.
Hỗ trợ các công việc nội bộ phòng ban và các công việc khác được giao
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan đến kinh tế.
Có đam mê, định hướng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt và có tinh thần học hỏi cao.
Chủ động, có trách nhiệm và làm việc nhóm hiệu quả.
Tại Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ: 3-4tr/tháng
Hỗ trợ ăn trưa tại Văn phòng
Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức của công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo
Đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
