Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát làm việc tại Hưng Yên thu nhập 3 - 4 Triệu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ các công việc của phòng kinh doanh

Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Tìm kiếm và xây dựng danh sách khách hàng mới.

Hỗ trợ bán hàng: Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ chốt hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Hỗ trợ công việc văn phòng: Soạn thảo tài liệu, báo cáo, và các công việc hành chính khác.

Hỗ trợ các công việc nội bộ phòng ban và các công việc khác được giao

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành liên quan đến kinh tế.

Có đam mê, định hướng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt và có tinh thần học hỏi cao.

Chủ động, có trách nhiệm và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Super Trường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ: 3-4tr/tháng

Hỗ trợ ăn trưa tại Văn phòng

Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức của công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo

Đồng nghiệp thân thiện

