Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders
Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 179 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
Chat & Telesale tư vấn về sản phẩm là các khoá học tiếng anh cho khách hàng tiềm năng (data cung cấp)
Quản lý các group học viên nhằm tìm kiếm khách học tiềm năng
Báo cáo với Trưởng phòng kinh doanh
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp các khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan.
Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders Thì Được Hưởng Những Gì
Thu Nhập : 5.000.000-8.000.000 ( Lương cứng + Phụ Cấp + Hoa Hồng+ Thưởng)
Lương cứng: 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ/tháng.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Cơ hội học hỏi và phát triển: Được đào tạo bài bản về kỹ năng đàm phán và giao tiếp, mở rộng mối quan hệ trong môi trường chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến: Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Langmaster sau kỳ thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
