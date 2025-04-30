Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 179 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Chat & Telesale tư vấn về sản phẩm là các khoá học tiếng anh cho khách hàng tiềm năng (data cung cấp)

Quản lý các group học viên nhằm tìm kiếm khách học tiềm năng

Báo cáo với Trưởng phòng kinh doanh

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp các khối ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có thể làm việc FULL-TIME.

Năng động, chăm chỉ, có tinh thần học hỏi và mong muốn phát triển bản thân.

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập : 5.000.000-8.000.000 ( Lương cứng + Phụ Cấp + Hoa Hồng+ Thưởng)

Lương cứng: 2.000.000 - 4.000.000 VNĐ/tháng.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Cơ hội học hỏi và phát triển: Được đào tạo bài bản về kỹ năng đàm phán và giao tiếp, mở rộng mối quan hệ trong môi trường chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến: Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Langmaster sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin