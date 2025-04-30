Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 53 Nguyễn Phong Sắc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tìm kiếm và lập danh sách khách hàng tiềm năng cho đội ngũ kinh doanh.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động học hỏi trong công việc.
Kỹ năng cơ bản về sử dụng Microsoft Office và các công cụ tìm kiếm khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp xăng xe trong quá trình thực tập.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Được hướng dẫn và đào tạo bởi đội ngũ thân thiện và nhiều kinh nghiệm.
Nhận chứng nhận hoàn thành thực tập và các giấy tờ liên quan.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 53 Nguyễn Phong Sắc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

