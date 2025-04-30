Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 53 Nguyễn Phong Sắc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tìm kiếm và lập danh sách khách hàng tiềm năng cho đội ngũ kinh doanh.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động học hỏi trong công việc.

Kỹ năng cơ bản về sử dụng Microsoft Office và các công cụ tìm kiếm khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp xăng xe trong quá trình thực tập.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Được hướng dẫn và đào tạo bởi đội ngũ thân thiện và nhiều kinh nghiệm.

Nhận chứng nhận hoàn thành thực tập và các giấy tờ liên quan.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin