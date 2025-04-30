Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 53 Nguyễn Phong Sắc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ tìm kiếm và lập danh sách khách hàng tiềm năng cho đội ngũ kinh doanh.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động học hỏi trong công việc.
Kỹ năng cơ bản về sử dụng Microsoft Office và các công cụ tìm kiếm khách hàng.
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp xăng xe trong quá trình thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
