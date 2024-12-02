Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Quản trị số Fastdo làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Quản trị số Fastdo làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 4 Triệu

Công ty TNHH Quản trị số Fastdo
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Công ty TNHH Quản trị số Fastdo

Thực tập sinh kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH Quản trị số Fastdo

Mức lương
1 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 4 Toà nhà Quốc Bảo, số 23 Trường Thi 1, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

- Tiếp cận, liên hệ, tư vấn khách hàng về các sản phẩm chuyển đổi số và phần mềm.
- Ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau bán.
- Cập nhật dữ liệu khách hàng & báo cáo tiến độ trên hệ thống dữ liệu.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Kiến thức:
b. Kỹ năng:
c. Thái độ:
d. Lợi thế:

Tại Công ty TNHH Quản trị số Fastdo Thì Được Hưởng Những Gì

Hành Trình Thực Tập Đúng Chất “Thực” - trao quyền cho người sẵn sàng: Tại FTI2025, bạn sẽ không “làm cho có” mà thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong công việc. Từ lập kế hoạch công việc đến trực tiếp tham gia các dự án chuyên môn, bạn không chỉ quan sát mà sẽ thực hiện dưới sự hướng dẫn của các quản lý dày dạn kinh nghiệm.
Hành Trình Thực Tập Đúng Chất “Thực” - trao quyền cho người sẵn sàng:
Hơn 20 Khóa Học Nội Bộ – Trang Bị Để Bứt Phá: Học mọi lúc, mọi nơi trên nền tảng đào tạo nội bộ của Fastdo với hệ thống hơn 20 modules đào tạo từ kỹ năng mềm đến chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, bạn có thể thỏa sức phát huy tinh thần học tập của mình. Ngoài ra, công ty cũng tài trợ các khóa học có phí bên ngoài để nâng cao năng lực.
Hơn 20 Khóa Học Nội Bộ – Trang Bị Để Bứt Phá:
Mentor 1:1 Định Hướng Lộ Trình Riêng Cho Từng Cá Nhân – Theo Hướng Chuyên Gia hoặc Quản lý: Chúng tôi biết mỗi cá nhân đều có đích đến riêng. Tại FTI2025, bạn sẽ được mentor dẫn dắt, tư vấn định hướng phát triển cá nhân phù hợp với năng lực và đam mê của mình, hướng đến chuyên môn (expert path) hoặc quản lý (management path)
Mentor 1:1 Định Hướng Lộ Trình Riêng Cho Từng Cá Nhân – Theo Hướng Chuyên Gia hoặc Quản lý:
Môi Trường Công Nghệ Năng Động, Trẻ Trung – Nơi Bạn Đượac Là Chính Mình: Fastdo là nơi bạn có thể tự do bộc lộ khả năng, không bị giới hạn bởi tuổi tác hay cấp bậc. Chúng tôi trao quyền để bạn khám phá và phát huy hết tiềm năng trong môi trường thân thiện, nơi mọi ý kiến đều được tôn trọng. Fastdo tin rằng sự sáng tạo của bạn chính là điều làm nên sự khác biệt.
Đánh Giá Hàng Tháng – Thành Tích Rõ Ràng, Công Nhận Xứng Đáng: Mỗi nỗ lực đều xứng đáng được ghi nhận. Ngoài trợ cấp định kỳ 1M/tháng, TTS sẽ được đánh giá thực tập hàng tháng để xét thưởng bonus lên đến 3M/tháng. Hệ thống đánh giá trên 3 trụ cột ASK nhằm đánh giá một cách toàn diện và công bằng để từ đó TTS có thể nhìn thấy được định hướng phát triển tiềm năng của bản thân.
Đánh Giá Hàng Tháng – Thành Tích Rõ Ràng, Công Nhận Xứng Đáng:
trợ cấp định kỳ 1M/tháng
bonus lên đến 3M/tháng
Lộ trình đào tạo:
1. Đào tạo hội nhập
2. CS - SALE trong lĩnh vực SaaS
3. Quy trình làm việc phòng ban
4. Training sản phẩm
5. Kỹ năng phân tích & nghiên cứu đối thủ
6. Thực chiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quản trị số Fastdo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quản trị số Fastdo

Công ty TNHH Quản trị số Fastdo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 23 Trường Thi 1, Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-kinh-doanh-thu-nhap-1-4-trieu-thuc-tap-tai-da-nang-job264629
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vuasoft
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vuasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty TNHH Vuasoft
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN UUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Aroma
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu
Công ty TNHH Phát triển Aroma
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vuasoft
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vuasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty TNHH Vuasoft
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN UUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Aroma
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu
Công ty TNHH Phát triển Aroma
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 5 Triệu Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen
1 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông & Thương mại Sencom làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Truyền thông & Thương mại Sencom
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH DS COMPANY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TÂM PHÁT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TÂM PHÁT
0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH HILAB TECHNOLOGY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HILAB TECHNOLOGY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 5 Triệu Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen
1 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm