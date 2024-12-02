Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Quản trị số Fastdo làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 4 Triệu

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

- Tiếp cận, liên hệ, tư vấn khách hàng về các sản phẩm chuyển đổi số và phần mềm.

- Ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau bán.

- Cập nhật dữ liệu khách hàng & báo cáo tiến độ trên hệ thống dữ liệu.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

a. Kiến thức:

b. Kỹ năng:

c. Thái độ:

d. Lợi thế:

Tại Công ty TNHH Quản trị số Fastdo Thì Được Hưởng Những Gì

Hành Trình Thực Tập Đúng Chất “Thực” - trao quyền cho người sẵn sàng: Tại FTI2025, bạn sẽ không “làm cho có” mà thực sự trở thành một phần không thể thiếu trong công việc. Từ lập kế hoạch công việc đến trực tiếp tham gia các dự án chuyên môn, bạn không chỉ quan sát mà sẽ thực hiện dưới sự hướng dẫn của các quản lý dày dạn kinh nghiệm.

Hơn 20 Khóa Học Nội Bộ – Trang Bị Để Bứt Phá: Học mọi lúc, mọi nơi trên nền tảng đào tạo nội bộ của Fastdo với hệ thống hơn 20 modules đào tạo từ kỹ năng mềm đến chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, bạn có thể thỏa sức phát huy tinh thần học tập của mình. Ngoài ra, công ty cũng tài trợ các khóa học có phí bên ngoài để nâng cao năng lực.

Mentor 1:1 Định Hướng Lộ Trình Riêng Cho Từng Cá Nhân – Theo Hướng Chuyên Gia hoặc Quản lý: Chúng tôi biết mỗi cá nhân đều có đích đến riêng. Tại FTI2025, bạn sẽ được mentor dẫn dắt, tư vấn định hướng phát triển cá nhân phù hợp với năng lực và đam mê của mình, hướng đến chuyên môn (expert path) hoặc quản lý (management path)

Môi Trường Công Nghệ Năng Động, Trẻ Trung – Nơi Bạn Đượac Là Chính Mình: Fastdo là nơi bạn có thể tự do bộc lộ khả năng, không bị giới hạn bởi tuổi tác hay cấp bậc. Chúng tôi trao quyền để bạn khám phá và phát huy hết tiềm năng trong môi trường thân thiện, nơi mọi ý kiến đều được tôn trọng. Fastdo tin rằng sự sáng tạo của bạn chính là điều làm nên sự khác biệt.

Đánh Giá Hàng Tháng – Thành Tích Rõ Ràng, Công Nhận Xứng Đáng: Mỗi nỗ lực đều xứng đáng được ghi nhận. Ngoài trợ cấp định kỳ 1M/tháng, TTS sẽ được đánh giá thực tập hàng tháng để xét thưởng bonus lên đến 3M/tháng. Hệ thống đánh giá trên 3 trụ cột ASK nhằm đánh giá một cách toàn diện và công bằng để từ đó TTS có thể nhìn thấy được định hướng phát triển tiềm năng của bản thân.

Lộ trình đào tạo:

1. Đào tạo hội nhập

2. CS - SALE trong lĩnh vực SaaS

3. Quy trình làm việc phòng ban

4. Training sản phẩm

5. Kỹ năng phân tích & nghiên cứu đối thủ

6. Thực chiến

