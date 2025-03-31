Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 630 - 632 Ngô Quyền, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

Tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng online: Tập trung vào khách hàng kinh doanh, kho, doanh nghiệp,...

Tư vấn dịch vụ - chốt Sale

Tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp Trung Quốc

Quản lý đơn hàng của khách hàng

Duy trì mối quan hệ và thúc đẩy tần suất lên đơn

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tại các vị trí Sale/CSKH online

Ưu tiên các bạn năng nổ tham gia những hoạt động tại trường

Hiểu biết về các nền tảng đặt hàng online Trung Quốc như TaoBao, 1688, Tmall, Pinduoduo v.v..

Có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt

Trách nhiệm trong công việc

Kiên trì, chịu khó, bám đuổi mục tiêu

Tích cực, lạc quan, vui vẻ

Mong muốn phát triển bản thân, gắn bó lâu dài với công ty

Tư duy hướng tới KH: biết lắng nghe, đồng cảm với nỗi đau KH. Nắm bắt được tâm lý khách hàng, hướng tới việc tối ưu trải nghiệm của KH đối với dịch vụ của công ty

Nỗ lực cho sự xuất sắc

Chủ động hoàn thành mục tiêu

Có tư duy phát triển bản thân

Có laptop cá nhân

Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về sản phẩm, chuyên môn cho người mới bắt đầu

Thưởng KPI khi chốt đơn thành công

Hỗ trợ tài liệu và dấu mộc thực tập

Được kèm cặp, nâng cao kỹ năng sale

Trong vòng 2 tháng thực tập, nếu đạt mức KPI đề ra sẽ được cân nhắc lên vị trí thử việc

Chế độ làm việc online 4 buổi/tháng

Thưởng nóng với thành tích vượt trội

Thưởng các dịp lễ lớn

Company trip

Đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng

Tổ chức sinh nhật, tổ chức các ngày lễ 8/3, 20/10

Các hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe định kỳ

Môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển

