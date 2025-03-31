Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen
Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 630
- 632 Ngô Quyền, Sơn Trà, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 1 - 5 Triệu
Tìm kiếm khách hàng trên các nền tảng online: Tập trung vào khách hàng kinh doanh, kho, doanh nghiệp,...
Tư vấn dịch vụ - chốt Sale
Tìm kiếm và làm việc với nhà cung cấp Trung Quốc
Quản lý đơn hàng của khách hàng
Duy trì mối quan hệ và thúc đẩy tần suất lên đơn
Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tại các vị trí Sale/CSKH online
Ưu tiên các bạn năng nổ tham gia những hoạt động tại trường
Hiểu biết về các nền tảng đặt hàng online Trung Quốc như TaoBao, 1688, Tmall, Pinduoduo v.v..
Có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt
Trách nhiệm trong công việc
Kiên trì, chịu khó, bám đuổi mục tiêu
Tích cực, lạc quan, vui vẻ
Mong muốn phát triển bản thân, gắn bó lâu dài với công ty
Tư duy hướng tới KH: biết lắng nghe, đồng cảm với nỗi đau KH. Nắm bắt được tâm lý khách hàng, hướng tới việc tối ưu trải nghiệm của KH đối với dịch vụ của công ty
Nỗ lực cho sự xuất sắc
Chủ động hoàn thành mục tiêu
Có tư duy phát triển bản thân
Có laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo về sản phẩm, chuyên môn cho người mới bắt đầu
Thưởng KPI khi chốt đơn thành công
Hỗ trợ tài liệu và dấu mộc thực tập
Được kèm cặp, nâng cao kỹ năng sale
Trong vòng 2 tháng thực tập, nếu đạt mức KPI đề ra sẽ được cân nhắc lên vị trí thử việc
Chế độ làm việc online 4 buổi/tháng
Thưởng nóng với thành tích vượt trội
Thưởng các dịp lễ lớn
Company trip
Đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng
Tổ chức sinh nhật, tổ chức các ngày lễ 8/3, 20/10
Các hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe định kỳ
Môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
