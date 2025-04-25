Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông & Thương mại Sencom làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 40 Cồn Dầu 8, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh như online, offline, mạng xã hội, đối tác...

Tư vấn dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Thực hiện làm báo giá và soạn thảo hợp đồng.

Nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng hạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp.

Giao tiếp tốt và có khả năng tư vấn khách hàng.

Chủ động trong công việc.

Có khả năng làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH Truyền thông & Thương mại Sencom Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp.

Được hưởng hoa hồng như nhân viên chính thức.

Được hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Được đào tạo bài bản nâng cao năng lực chuyên môn.

Được tham gia vào các dự án thực tế.

Được thưởng theo dự án.

Có cơ hội trở thành Quản lý dự án/Trưởng phòng.

Được tài trợ các khóa học bên ngoài công ty.

Lịch làm việc linh động phù hợp với lịch học.

Được làm online thứ 7 hằng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông & Thương mại Sencom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin