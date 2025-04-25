Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông & Thương mại Sencom làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH Truyền thông & Thương mại Sencom
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 40 Cồn Dầu 8, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng thông qua nhiều kênh như online, offline, mạng xã hội, đối tác...
Tư vấn dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Thực hiện làm báo giá và soạn thảo hợp đồng.
Nhắc nhở khách hàng thanh toán đúng hạn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp.
Giao tiếp tốt và có khả năng tư vấn khách hàng.
Chủ động trong công việc.
Có khả năng làm việc nhóm.
Tại Công ty TNHH Truyền thông & Thương mại Sencom Thì Được Hưởng Những Gì
Có phụ cấp.
Được hưởng hoa hồng như nhân viên chính thức.
Được hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Được đào tạo bài bản nâng cao năng lực chuyên môn.
Được tham gia vào các dự án thực tế.
Được thưởng theo dự án.
Có cơ hội trở thành Quản lý dự án/Trưởng phòng.
Được tài trợ các khóa học bên ngoài công ty.
Lịch làm việc linh động phù hợp với lịch học.
Được làm online thứ 7 hằng tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông & Thương mại Sencom
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
