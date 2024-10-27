Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 0 Triệu

Mức lương Đến 0 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 630 - 632 Ngô Quyền, Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Đến 0 Triệu

Tìm kiếm khách hàng (70%) - Tiếp cận khách hàng trên các kênh Facebook, zalo, Wechat, diễn đàn... - Tiếp cận khách hàng qua Data được cung cấp - Nhắn tin, gọi điện sale khách

Chăm sóc khách hàng (30%) - Chăm sóc khách hàng, báo giá, tiếp nhận đơn - Hỗ trợ khách hàng khi cần

Với Mức Lương Đến 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức - Có tiếng Trung là 1 lợi thế. (Không yêu cầu bằng)

Kỹ Năng - Giao tiếp tốt - Giải quyết vấn đề

Yêu cầu chung - Có laptop cá nhân. - Đảm bảo thời gian làm việc 6 buổi/tuần - Đảm bảo thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng

Thái độ và Con người phù hợp - Có thái độ làm việc nghiêm túc. - Trung thực, chịu khó, hòa đồng, thích làm việc nhóm...

Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 500.000 vnđ/tháng

Phúc lợi - Lộ trình training rõ ràng - Được hỗ trợ dấu mộc thực tập - Có trợ cấp trong thời gian thử việc - Được làm việc trong môi trường hoà đồng, chuyên nghiệp - Được đào tạo các kiến thức chuyên ngành - Tham gia các hoạt động của công ty. - Đồ ăn nhẹ miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.