Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 0 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen
Mức lương
Đến 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 630
- 632 Ngô Quyền, Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Đến 0 Triệu
Tìm kiếm khách hàng (70%)
- Tiếp cận khách hàng trên các kênh Facebook, zalo, Wechat, diễn đàn...
- Tiếp cận khách hàng qua Data được cung cấp
- Nhắn tin, gọi điện sale khách
Chăm sóc khách hàng (30%) - Chăm sóc khách hàng, báo giá, tiếp nhận đơn - Hỗ trợ khách hàng khi cần
Với Mức Lương Đến 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức - Có tiếng Trung là 1 lợi thế. (Không yêu cầu bằng)
Kỹ Năng - Giao tiếp tốt - Giải quyết vấn đề
Yêu cầu chung - Có laptop cá nhân. - Đảm bảo thời gian làm việc 6 buổi/tuần - Đảm bảo thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng
Thái độ và Con người phù hợp - Có thái độ làm việc nghiêm túc. - Trung thực, chịu khó, hòa đồng, thích làm việc nhóm...
Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập: 500.000 vnđ/tháng
Phúc lợi - Lộ trình training rõ ràng - Được hỗ trợ dấu mộc thực tập - Có trợ cấp trong thời gian thử việc - Được làm việc trong môi trường hoà đồng, chuyên nghiệp - Được đào tạo các kiến thức chuyên ngành - Tham gia các hoạt động của công ty. - Đồ ăn nhẹ miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Quốc Tế Báo Đen
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
