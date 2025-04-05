Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tiếp cận với tệp dữ liệu khách hàng có sẵn của công ty giao cho, trao đổi về sản phẩm, dịch vụ công ty đang cung cấp

Cập nhật thông tin, trạng thái khách hàng trên Hệ thống, lưu lại các thông tin

Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả công việc, thực hiện những công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hòa đồng, nhiệt tình, chăm chỉ, chủ động trong công việc.

Giọng nói dễ nghe, giao tiếp qua điện thoại tốt.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia các hoạt động các hoạt động cùng team và công ty .

Phụ cấp full-time 3.000.000đ + Bonus thưởng KPI

Được chứng nhận (Certificate) đã làm việc tại Công ty, là lợi thế tốt sau khi tốt nghiệp.

Cơ hội làm việc tại môi trường trẻ trung,năng đông, nhiều cơ hội làm việc.

Có thưởng KPI nếu làm việc hiệu quả.

Có hỗ trợ dấu+ số liệu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.