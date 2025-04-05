Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Tiếp cận với tệp dữ liệu khách hàng có sẵn của công ty giao cho, trao đổi về sản phẩm, dịch vụ công ty đang cung cấp
Cập nhật thông tin, trạng thái khách hàng trên Hệ thống, lưu lại các thông tin
Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả công việc, thực hiện những công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hòa đồng, nhiệt tình, chăm chỉ, chủ động trong công việc.
Giọng nói dễ nghe, giao tiếp qua điện thoại tốt.
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các hoạt động các hoạt động cùng team và công ty .
Phụ cấp full-time 3.000.000đ + Bonus thưởng KPI
Được chứng nhận (Certificate) đã làm việc tại Công ty, là lợi thế tốt sau khi tốt nghiệp.
Cơ hội làm việc tại môi trường trẻ trung,năng đông, nhiều cơ hội làm việc.
Có thưởng KPI nếu làm việc hiệu quả.
Có hỗ trợ dấu+ số liệu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Windsoft Việt Nam
