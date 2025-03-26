Tuyển Thực tập sinh Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma
Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 69B Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Lên ý tưởng, viết, quay content cho các nền tảng mạng xã hội
Quản lý content cho các nền tảng MXH sản phẩm của công ty
Follow quá trình chụp hình, quay video quảng bá sản phẩm của công ty
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng theo ngân sách được duyệt
Các công việc khác liên quan do quản lý yêu cầu.
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, không bắt buộc đúng chuyên ngành
Sinh viên/ hoặc từ 18 - 22 tuổi, có thể làm fulltime
Yêu thích lĩnh vực Marketing, quảng cáo.
Có tinh thần học hỏi, chủ động và cẩn thận trong công việc
Biết làm content, edit video, care quá trình quay dựng
Sinh viên/ hoặc từ 18 - 22 tuổi, có thể làm fulltime
Yêu thích lĩnh vực Marketing, quảng cáo.
Có tinh thần học hỏi, chủ động và cẩn thận trong công việc
Biết làm content, edit video, care quá trình quay dựng
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập 5.000.000 + 1% Doanh thu khách mới + 1% Doanh thu khách cũ (Thu nhập từ 7-15 triệu)
Hỗ trợ dấu mộc thực tập, không yêu cầu kinh nghiệm
Được đào tạo chuyên sâu về chạy ADS trên các nền tảng ( Facebook, Tiktok,...)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, mở rộng quan hệ & phát triển kỹ năng
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập, không yêu cầu kinh nghiệm
Được đào tạo chuyên sâu về chạy ADS trên các nền tảng ( Facebook, Tiktok,...)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, mở rộng quan hệ & phát triển kỹ năng
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Hachi Pharma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI