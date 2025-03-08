Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH TM & DV Tri Linh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty TNHH TM & DV Tri Linh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 438 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Tuyển dụng và sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với nhu cầu của công ty.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.
Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách nếu cần thiết.
Báo cáo kết quả tuyển dụng cho cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Có kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo (Word, Excel, Powerpoint).
Có khả năng sử dụng các phần mềm tuyển dụng online (nếu có).
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có tinh thần học hỏi và cầu tiến.
Tại Công ty TNHH TM & DV Tri Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & DV Tri Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
