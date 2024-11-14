Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội

● Hỗ trợ thực hiện các buổi hướng dẫn cho nhà trường và giáo viên cách sử dụng đầy

đủ các tính năng của nền tảng Khan Academy trong công tác quản lý và giảng dạy;

● Theo dõi, lập báo cáo, và quản lý dữ liệu về tiến độ thực hiện chương trình của các

Phòng GD&ĐT và nhà trường;

● Báo cáo cho Trưởng bộ phận Đối tác & Trường học;

● Hỗ trợ quá trình xây dựng kết nối và ký kết hợp tác với các tổ chức, công ty, cơ quan,

cá nhân thuộc lĩnh vực giáo dục;

● Các nhiệm vụ khác liên quan đến đối tác và nhà trường hoặc được phân công;

● Có thể đi công tác ngắn ngày tại các tỉnh để làm việc với các cơ quan giáo dục

(Phòng, Sở GD&ĐT);

● Thời gian thực tập tối thiểu 20 giờ làm việc mỗi tuần.