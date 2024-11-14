Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội

Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội

The Vietnam Foundation
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
The Vietnam Foundation

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại The Vietnam Foundation

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Nam Cường, La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

● Hỗ trợ thực hiện các buổi hướng dẫn cho nhà trường và giáo viên cách sử dụng đầy
đủ các tính năng của nền tảng Khan Academy trong công tác quản lý và giảng dạy;
● Theo dõi, lập báo cáo, và quản lý dữ liệu về tiến độ thực hiện chương trình của các
Phòng GD&ĐT và nhà trường;
● Báo cáo cho Trưởng bộ phận Đối tác & Trường học;
● Hỗ trợ quá trình xây dựng kết nối và ký kết hợp tác với các tổ chức, công ty, cơ quan,
cá nhân thuộc lĩnh vực giáo dục;
● Các nhiệm vụ khác liên quan đến đối tác và nhà trường hoặc được phân công;
● Có thể đi công tác ngắn ngày tại các tỉnh để làm việc với các cơ quan giáo dục
(Phòng, Sở GD&ĐT);
● Thời gian thực tập tối thiểu 20 giờ làm việc mỗi tuần.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại The Vietnam Foundation Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI:
● Được tham gia các buổi đào tạo/huấn luyện nội bộ;
● Tiếp xúc với mạng lưới đối tác toàn cầu của Khan Academy;
● Cơ hội phát triển nghề nghiệp, làm việc với mạng lưới đối tác quốc tế và chuyên gia,
đặc biệt trong mảng Ed-tech;
● Được nhận Giấy xác nhận thực tập từ tổ chức The Vietnam Foundation sau khi kết
thúc thời gian thực tập;
● Được nhận phụ cấp thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại The Vietnam Foundation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

The Vietnam Foundation

The Vietnam Foundation

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nam Cường building, Đường Nguyễn Thanh Bình, P.LA Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-1-3-trieu-thuc-tap-tai-ha-noi-job250019
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Media thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Đào Tạo thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Du Học thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần học viện Nutrime
Tuyển Trợ Giảng thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần học viện Nutrime
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster
Tuyển Nghiên Cứu Và Phát Triển thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục NiX
Tuyển Tiếng Nhật thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Giáo dục NiX
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Nhân Viên Đào Tạo thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm The Vietnam Foundation
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội
The Vietnam Foundation
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
Tuyển Tư Vấn thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Hiệu Trưởng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 27/11/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Công ty Cổ phần xây dựng TEG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Media thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Tuyển Chuyên Viên Quản Lý Đào Tạo thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Du Học thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần học viện Nutrime
Tuyển Trợ Giảng thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần học viện Nutrime
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster
Tuyển Nghiên Cứu Và Phát Triển thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục NiX
Tuyển Tiếng Nhật thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Giáo dục NiX
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Nhân Viên Đào Tạo thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm The Vietnam Foundation
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội
The Vietnam Foundation
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
Tuyển Tư Vấn thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Hiệu Trưởng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 27/11/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất