Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 1 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại The Vietnam Foundation
- Hà Nội: Tòa nhà Nam Cường, La Khê, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
● Hỗ trợ thực hiện các buổi hướng dẫn cho nhà trường và giáo viên cách sử dụng đầy
đủ các tính năng của nền tảng Khan Academy trong công tác quản lý và giảng dạy;
● Theo dõi, lập báo cáo, và quản lý dữ liệu về tiến độ thực hiện chương trình của các
Phòng GD&ĐT và nhà trường;
● Báo cáo cho Trưởng bộ phận Đối tác & Trường học;
● Hỗ trợ quá trình xây dựng kết nối và ký kết hợp tác với các tổ chức, công ty, cơ quan,
cá nhân thuộc lĩnh vực giáo dục;
● Các nhiệm vụ khác liên quan đến đối tác và nhà trường hoặc được phân công;
● Có thể đi công tác ngắn ngày tại các tỉnh để làm việc với các cơ quan giáo dục
(Phòng, Sở GD&ĐT);
● Thời gian thực tập tối thiểu 20 giờ làm việc mỗi tuần.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại The Vietnam Foundation Thì Được Hưởng Những Gì
● Được tham gia các buổi đào tạo/huấn luyện nội bộ;
● Tiếp xúc với mạng lưới đối tác toàn cầu của Khan Academy;
● Cơ hội phát triển nghề nghiệp, làm việc với mạng lưới đối tác quốc tế và chuyên gia,
đặc biệt trong mảng Ed-tech;
● Được nhận Giấy xác nhận thực tập từ tổ chức The Vietnam Foundation sau khi kết
thúc thời gian thực tập;
● Được nhận phụ cấp thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại The Vietnam Foundation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI