Tuyển Trợ Giảng thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6, số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Trợ giảng hoặc Trực tiếp đào tạo online các kiến thức liên quan tới dinh dưỡng và sản phẩm công ty cho học viên của học viện Nutrime vn
Nghiên cứu và thiết kế, xây dựng các chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo về dinh dưỡng, sản phẩm theo từng giai đoạn
Công việc khác nếu có được giao từ chủ tịch học viện (Cô Hiền dinh dưỡng)
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành có liên quan
Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương
Có tâm và yêu nghề
Có laptop để làm việc
Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương
Có tâm và yêu nghề
Có laptop để làm việc
Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương&pc: 10.000.000 - 18.000.000đ (thoả thuận theo năng lực ứng viên)
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên Unica, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, thứ Hai đến thứ 6 & 02 thứ 7 đầu tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
