Tuyển Trợ Giảng thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Trợ giảng hoặc Trực tiếp đào tạo online các kiến thức liên quan tới dinh dưỡng và sản phẩm công ty cho học viên của học viện Nutrime vn

Nghiên cứu và thiết kế, xây dựng các chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo về dinh dưỡng, sản phẩm theo từng giai đoạn

Công việc khác nếu có được giao từ chủ tịch học viện (Cô Hiền dinh dưỡng)

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành có liên quan

Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương

Có tâm và yêu nghề

Có laptop để làm việc

Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương&pc: 10.000.000 - 18.000.000đ (thoả thuận theo năng lực ứng viên)

Ăn trưa miễn phí tại công ty

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên Unica, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, thứ Hai đến thứ 6 & 02 thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin