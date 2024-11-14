Tuyển Tiếng Nhật thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Giáo dục NiX
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ phần Giáo dục NiX

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Giáo dục NiX

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Nghiên cứu nhu cầu đào tạo, xu hướng ngành; đề xuất và phát triển chương trình phù hợp
-Thiết kế, cải tiến nội dung, học liệu, phương pháp giảng dạy và tiêu chuẩn đánh giá
-Kiểm định chất lượng, đánh giá hiệu quả chương trình qua phản hồi từ người dạy và người học
-Phối hợp với giáo viên, chuyên gia để đảm bảo chất lượng và tính thực tiễn của chương trình
-Cập nhật chương trình theo quy định mới, xây dựng báo cáo tiến độ định kỳ
-Hỗ trợ giảng dạy tiếng Nhật, sự kiện giao lưu, và công tác truyền thông khi được yêu cầu...

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến Ngôn ngữ tiếng Nhật; chứng chỉ JLPT N2 trở lên
-Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật, xây dựng và phát triển học liệu tiếng Nhật từ 1 năm;
-Chủ động trong công việc, có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi;
Lợi thế:
-Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT, yêu thích tiếng Nhật và có mong muốn phát triển sự nghiệp giảng dạy tiếng Nhật;
-Có hứng thú với việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy, áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực (blended learning, flipped classroom, CLIL, TBTL, PBL...);
-Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt; teamwork, business manner kiểu Nhật tốt;
-Thích làm trong môi trường Startup.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục NiX Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: upto 15 triệu, review lương 1 lần/năm
- Chế độ làm việc linh hoạt
- Có cơ hội trở thành leader/quản lý
- Có cơ hội được đào tạo chuyên môn về giảng dạy, ứng dụng phương pháp mới vào giảng dạy
- Có cơ hội học tập kỹ năng quản lý, quản trị, marketing...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục NiX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục NiX

Công ty Cổ phần Giáo dục NiX

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 03-L02 dự án XDHTKT khu tái định cư, 6/87 Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

