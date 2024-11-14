Tuyển Tiếng Nhật thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

-Nghiên cứu nhu cầu đào tạo, xu hướng ngành; đề xuất và phát triển chương trình phù hợp

-Thiết kế, cải tiến nội dung, học liệu, phương pháp giảng dạy và tiêu chuẩn đánh giá

-Kiểm định chất lượng, đánh giá hiệu quả chương trình qua phản hồi từ người dạy và người học

-Phối hợp với giáo viên, chuyên gia để đảm bảo chất lượng và tính thực tiễn của chương trình

-Cập nhật chương trình theo quy định mới, xây dựng báo cáo tiến độ định kỳ

-Hỗ trợ giảng dạy tiếng Nhật, sự kiện giao lưu, và công tác truyền thông khi được yêu cầu...

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến Ngôn ngữ tiếng Nhật; chứng chỉ JLPT N2 trở lên

-Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật, xây dựng và phát triển học liệu tiếng Nhật từ 1 năm;

-Chủ động trong công việc, có tinh thần cầu tiến, sẵn sàng học hỏi;

Lợi thế:

-Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT, yêu thích tiếng Nhật và có mong muốn phát triển sự nghiệp giảng dạy tiếng Nhật;

-Có hứng thú với việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy, áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực (blended learning, flipped classroom, CLIL, TBTL, PBL...);

-Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt; teamwork, business manner kiểu Nhật tốt;

-Thích làm trong môi trường Startup.

Quyền Lợi

- Thu nhập: upto 15 triệu, review lương 1 lần/năm

- Chế độ làm việc linh hoạt

- Có cơ hội trở thành leader/quản lý

- Có cơ hội được đào tạo chuyên môn về giảng dạy, ứng dụng phương pháp mới vào giảng dạy

- Có cơ hội học tập kỹ năng quản lý, quản trị, marketing...

Cách Thức Ứng Tuyển

