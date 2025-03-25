Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Hỗ trợ tìm kiếm, liên hệ và làm việc với các KOC/KOL phù hợp theo yêu cầu chiến dịch.
Theo dõi, cập nhật tiến độ công việc với KOC/KOL.
Hỗ trợ team tổng hợp kết quả chiến dịch: báo cáo hình ảnh, link bài đăng, hiệu quả tương tác.
Quản lý thông tin và dữ liệu của KOC/KOL.
Thực hiện các công việc khác theo phân công từ quản lý.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, PR,...
Yêu thích công việc liên quan đến KOL/KOC và influencer marketing.
Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi.
Chủ động trong công việc, chịu được áp lực deadline.
Ưu tiên có hiểu biết cơ bản về các nền tảng mạng xã hội: Instagram, TikTok, Facebook,...
Thực tập tối thiểu 3 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Học hỏi kiến thức thực tế trong lĩnh vực Influencer Marketing.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hỗ trợ phát triển bản thân.
làm việc trẻ trung, năng động, hỗ
Có hỗ trợ lương thực tập.
Cơ hội mở rộng mối quan hệ và xây dựng Network KOL/KOC chuyên nghiệp.
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kỹ năng.
Cung cấp trang thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18 đường số 7, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Hồ Chí Minh

