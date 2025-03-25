Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Hỗ trợ tìm kiếm, liên hệ và làm việc với các KOC/KOL phù hợp theo yêu cầu chiến dịch.

Theo dõi, cập nhật tiến độ công việc với KOC/KOL.

Hỗ trợ team tổng hợp kết quả chiến dịch: báo cáo hình ảnh, link bài đăng, hiệu quả tương tác.

Quản lý thông tin và dữ liệu của KOC/KOL.

Thực hiện các công việc khác theo phân công từ quản lý.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, PR,...

Yêu thích công việc liên quan đến KOL/KOC và influencer marketing.

Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi.

Chủ động trong công việc, chịu được áp lực deadline.

Ưu tiên có hiểu biết cơ bản về các nền tảng mạng xã hội: Instagram, TikTok, Facebook,...

Thực tập tối thiểu 3 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Học hỏi kiến thức thực tế trong lĩnh vực Influencer Marketing.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hỗ trợ phát triển bản thân.

làm việc trẻ trung, năng động, hỗ

Có hỗ trợ lương thực tập.

Cơ hội mở rộng mối quan hệ và xây dựng Network KOL/KOC chuyên nghiệp.

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kỹ năng.

Cung cấp trang thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROSA GRAF VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin