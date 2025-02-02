Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 187A Lê Văn Lương - Khu căn hộ Hoàng Anh Gold House - A2.01.02, Phước Kiển, Nhà Bè., Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Dịch thuật Tiếng Anh; hỗ trợ phỏng vấn khách hàng học tiếng Anh

Được đào tạo để trở thành nhân viên xử lý hồ sơ xin Visa các nước

Hỗ trợ phỏng vấn tiếng Anh với khách hàng văn phòng Đại diện các tỉnh.

NƠI LÀM VIỆC: 187A Lê Văn Lương- A2.01.02-CC Hoàng Anh Gold House, Phước Kiển, Nhà Bè

Là sinh viên năm 3,4 các trường Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh, Tiếng Anh Sư phạm và các ngành liên quan

Thời gian thực tập tối thiểu là 03 tháng

Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi

Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao

Tích cực, chủ động trong công việc

Năng động, giao tiếp tốt...

Được đào tạo kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc

Ưu tiên xem xét vào chính thức sau thời gian thực tập

Thù lao: 25.000 đồng/giờ - được hỗ trợ cơ trưa văn phòng 30.000đ/ bữa

