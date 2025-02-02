Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH
- Hồ Chí Minh: 187A Lê Văn Lương
- Khu căn hộ Hoàng Anh Gold House
- A2.01.02, Phước Kiển, Nhà Bè., Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Dịch thuật Tiếng Anh; hỗ trợ phỏng vấn khách hàng học tiếng Anh
Được đào tạo để trở thành nhân viên xử lý hồ sơ xin Visa các nước
Hỗ trợ phỏng vấn tiếng Anh với khách hàng văn phòng Đại diện các tỉnh.
NƠI LÀM VIỆC: 187A Lê Văn Lương- A2.01.02-CC Hoàng Anh Gold House, Phước Kiển, Nhà Bè
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian thực tập tối thiểu là 03 tháng
Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi
Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao
Tích cực, chủ động trong công việc
Năng động, giao tiếp tốt...
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH Thì Được Hưởng Những Gì
Ưu tiên xem xét vào chính thức sau thời gian thực tập
Thù lao: 25.000 đồng/giờ - được hỗ trợ cơ trưa văn phòng 30.000đ/ bữa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI