Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 187A Lê Văn Lương

- Khu căn hộ Hoàng Anh Gold House

- A2.01.02, Phước Kiển, Nhà Bè., Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Dịch thuật Tiếng Anh; hỗ trợ phỏng vấn khách hàng học tiếng Anh
Được đào tạo để trở thành nhân viên xử lý hồ sơ xin Visa các nước
Hỗ trợ phỏng vấn tiếng Anh với khách hàng văn phòng Đại diện các tỉnh.
NƠI LÀM VIỆC: 187A Lê Văn Lương- A2.01.02-CC Hoàng Anh Gold House, Phước Kiển, Nhà Bè

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3,4 các trường Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh, Tiếng Anh Sư phạm và các ngành liên quan
Thời gian thực tập tối thiểu là 03 tháng
Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi
Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao
Tích cực, chủ động trong công việc
Năng động, giao tiếp tốt...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc
Ưu tiên xem xét vào chính thức sau thời gian thực tập
Thù lao: 25.000 đồng/giờ - được hỗ trợ cơ trưa văn phòng 30.000đ/ bữa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ DUYÊN THÀNH TNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tháp Golden House- Tòa nhà Sunwah Peal, Số 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

