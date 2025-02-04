Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 424 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

- Hỗ trợ nhập liệu, xử lý hồ sơ liên quan đến tuyển dụng

- Đăng tuyển, tạo nguồn, sơ vấn các vị trí tuyển dụng theo phân công

- Tham gia hỗ trợ, thực hiện Job Fair, Factory Tour

- Quản lý Fanpage, trả lời inbox, thiết kế ảnh, bài đăng tuyển dụng

- Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối, chờ bằng chuyên ngành Nhân sự, Quan hệ lao động và các ngành liên quan

- Yêu thích công việc tuyển dụng

- Có thể thực tập full time hoặc part-time (off không quá 2 buổi/tuần)

- Thành thạo Microsoft Office

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ chi phí thực tập, cơm trưa miễn phí tại nhà ăn công ty

- Hỗ trợ số liệu, mộc (nếu cần)

- Được đào tạo, trải nghiệm thực tế công việc của nhân viên tuyển dụng

- Đào tạo thêm về EB

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN

