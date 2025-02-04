Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 424 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
- Hỗ trợ nhập liệu, xử lý hồ sơ liên quan đến tuyển dụng
- Đăng tuyển, tạo nguồn, sơ vấn các vị trí tuyển dụng theo phân công
- Tham gia hỗ trợ, thực hiện Job Fair, Factory Tour
- Quản lý Fanpage, trả lời inbox, thiết kế ảnh, bài đăng tuyển dụng
- Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối, chờ bằng chuyên ngành Nhân sự, Quan hệ lao động và các ngành liên quan
- Yêu thích công việc tuyển dụng
- Có thể thực tập full time hoặc part-time (off không quá 2 buổi/tuần)
- Thành thạo Microsoft Office
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ chi phí thực tập, cơm trưa miễn phí tại nhà ăn công ty
- Hỗ trợ số liệu, mộc (nếu cần)
- Được đào tạo, trải nghiệm thực tế công việc của nhân viên tuyển dụng
- Đào tạo thêm về EB
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KIM TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
