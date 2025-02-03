Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company

Thực tập sinh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Newtecons Tower, 96 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các sản phẩm truyền thông cho các sự kiện (key visual, backdrop, standee, thiệp mời, ...)
Phối hợp với các phòng ban chức năng để đảm bảo sản phẩm thiết kế đạt chất lượng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa, Mỹ Thuật hoặc các ngành liên quan.
Định hướng tham gia lĩnh vực Truyền thông - Thương hiệu với vai trò Designer.
Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, v.v.
Ưu tiên ứng viên biết các phần mềm dựng và chỉnh sửa video đơn giản.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 4 triệu/tháng, phụ cấp cơm 45.000đ/ngày
4 triệu/tháng
45.000đ/ngày
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp
Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập.
Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Newtecons Tower, 96 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-thoa-thuan-thuc-tap-tai-ho-chi-minh-job282408
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 92 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO ONWAYS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lion Trip Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Savills Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Novamed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Novamed
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TM DV Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH TM DV Nina
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
5 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GOBIZ
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Dân Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 4 Triệu Công Ty Cổ Phần Dân Khang
Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ DNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Savills Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Savills Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty thời trang J-P
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần ST Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu Công Ty Cổ Phần ST Decor
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SMYOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SMYOU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY TNHH EAST-WEST RESTAURANT CONCEPTS
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Tới 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần ITS VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS VN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo
2.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm