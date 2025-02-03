Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Newtecons Tower, 96 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế các sản phẩm truyền thông cho các sự kiện (key visual, backdrop, standee, thiệp mời, ...)
Phối hợp với các phòng ban chức năng để đảm bảo sản phẩm thiết kế đạt chất lượng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa, Mỹ Thuật hoặc các ngành liên quan.
Định hướng tham gia lĩnh vực Truyền thông - Thương hiệu với vai trò Designer.
Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, v.v.
Ưu tiên ứng viên biết các phần mềm dựng và chỉnh sửa video đơn giản.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập: 4 triệu/tháng, phụ cấp cơm 45.000đ/ngày
4 triệu/tháng
45.000đ/ngày
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp
Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập.
Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
