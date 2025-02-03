Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại điện tử Công nghệ LP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 164 Phan Văn Trị, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ SEO từ khoá trên google, duy trì vị trí top lâu dài và ổn định, xử lý các lỗi phát sinh (nếu có) trong quá trình SEO

Quản trị các website của công ty và dự án của khách hàng.

Hỗ trợ phân tích, đánh giá các từ khoá để tối ưu nội dung website và xây dựng chiến lược phát triển SEO các từ khoá mới.

Xây dựng hệ thống vệ tinh, PBN, backlink lâu dài cho website (Theo hướng dẫn của leader)

Các công việc khác liên quan đến SEO.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng, đại học… các chuyên ngành có liên quan

Thời gian thực tập fulltime: 04 - 06 tháng ( hỗ trợ để hoàn thành việc học trên trường, trao đổi lịch học cụ thể khi phỏng vấn )

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 17h00

Có laptop riêng

Có kiến thức cơ bản về SEO

Viết bài, content cơ bản

Sử dụng được cơ bản các công cụ làm việc: Google Analystic, Google Search Console, Semrush, Ahrefs....hoặc các công cụ khác

Tinh thần học hỏi, tìm hiểu những kiến thức mới về SEO và công nghệ

Kỹ năng làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử Công nghệ LP Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập : 3.000.000 - 3.500.000đ/tháng + phí gửi xe + ăn nhẹ

Hỗ trợ mộc đỏ và tài liệu thực tập

Đào tạo chuyên sâu các kiến thức về SEO và Marketing

Tham gia các dự án thực tế của công ty và khách hàng

Đào tạo các kỹ năng mềm về quản lý CTV, dự án

Môi trường ổn định, đồng nghiệp thân thiện, gắn bó

Tham dự tất cả các sự kiện nội bộ công ty: team buidling, thể thao, cắm trại, sinh nhật, YEP...

Ưu tiên ứng viên có định hướng phát triển lâu dài với SEO

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử Công nghệ LP

