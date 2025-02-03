Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại điện tử Công nghệ LP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử Công nghệ LP
- Hồ Chí Minh: 164 Phan Văn Trị, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ SEO từ khoá trên google, duy trì vị trí top lâu dài và ổn định, xử lý các lỗi phát sinh (nếu có) trong quá trình SEO
Quản trị các website của công ty và dự án của khách hàng.
Hỗ trợ phân tích, đánh giá các từ khoá để tối ưu nội dung website và xây dựng chiến lược phát triển SEO các từ khoá mới.
Xây dựng hệ thống vệ tinh, PBN, backlink lâu dài cho website (Theo hướng dẫn của leader)
Các công việc khác liên quan đến SEO.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian thực tập fulltime: 04 - 06 tháng ( hỗ trợ để hoàn thành việc học trên trường, trao đổi lịch học cụ thể khi phỏng vấn )
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h00 - 17h00
Có laptop riêng
Có kiến thức cơ bản về SEO
Viết bài, content cơ bản
Sử dụng được cơ bản các công cụ làm việc: Google Analystic, Google Search Console, Semrush, Ahrefs....hoặc các công cụ khác
Tinh thần học hỏi, tìm hiểu những kiến thức mới về SEO và công nghệ
Kỹ năng làm việc nhóm
Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử Công nghệ LP Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ mộc đỏ và tài liệu thực tập
Đào tạo chuyên sâu các kiến thức về SEO và Marketing
Tham gia các dự án thực tế của công ty và khách hàng
Đào tạo các kỹ năng mềm về quản lý CTV, dự án
Môi trường ổn định, đồng nghiệp thân thiện, gắn bó
Tham dự tất cả các sự kiện nội bộ công ty: team buidling, thể thao, cắm trại, sinh nhật, YEP...
Ưu tiên ứng viên có định hướng phát triển lâu dài với SEO
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử Công nghệ LP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

