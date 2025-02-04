Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 130
- 132 Đường Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Edit video để reup lên fanpage/tiktok
Viết content về phim
Sáng tạo nội dung, thu hút người xem
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng các phần mềm cơ bản để edit video
Đam mê, yêu thích phim
Chăm chỉ, làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương : 3 triệu trở lên và có cơ hội thăng tiến thành nhân viên chính thức.
- Nghỉ lễ, tết theo lịch nhà nước.
- Tham gia team building, ăn chơi quẩy banh nóc cùng team.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

