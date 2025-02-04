Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 130 - 132 Đường Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Edit video để reup lên fanpage/tiktok

Viết content về phim

Sáng tạo nội dung, thu hút người xem

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng các phần mềm cơ bản để edit video

Đam mê, yêu thích phim

Chăm chỉ, làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 3 triệu trở lên và có cơ hội thăng tiến thành nhân viên chính thức.

- Nghỉ lễ, tết theo lịch nhà nước.

- Tham gia team building, ăn chơi quẩy banh nóc cùng team.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT

