Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 116 Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Chào đón khách hàng với sự thân thiện và nhiệt tình
Hỗ trợ khách hàng check in phòng
Thanh toán tính tiền cho khách
Kiểm kho và quỹ hàng ngày
Bảo đảm rằng tất cả nhiệm vụ đều được hoàn thành theo nội quy và quy trình của công ty
Luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ phòng và không gian chung

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 18 - 23 tuổi
Không ngại giao tiếp, trung thực, cẩn thận.
Vui vẻ hòa đồng với đồng nghiệp và khách hàng.
Chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc.
Ngoại hình ưa nhìn
Làm tối thiểu: 3 ca / tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khoảng: 2.000.000đ - 5.000.000đ (tùy vào số lượng ca làm)
Môi trường trẻ, thân thiện, sáng tạo với tệp khách hàng GenZ
Được đào tạo, training đầy đủ theo quy trình của công ty
Có lộ trình thăng tiến nếu làm tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 khu tập thể đại học Kiến Trúc, ngõ 12 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

