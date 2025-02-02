Tuyển Thực tập sinh CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100000 - 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai
- Hồ Chí Minh: 1/11/61 ĐẶNG THÙY TRÂM, F13, BÌNH THẠNH, Bình Thạnh
- Miền Nam, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 100000 - 1 Triệu
Viết content để đăng lên website, fanpage
Thực hiện các chiến dịch quảng bá trên internet, email, các trang mạng xã hội, cộng đồng, truyền thông,...
Hỗ trợ các hoạt động event
Hỗ trợ, đề xuất ý tưởng và triển khai hoạt động Marketing
Xây dựng, quản lý nội dung (bài viết/ hình ảnh/ video) cho các kênh social media
Với Mức Lương 100000 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức marketing/ PR căn bản và am hiểu về các mạng xã hội
Tinh thần ham học hỏi, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới
Chủ động trong công việc
Tại CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai Thì Được Hưởng Những Gì
Được trực tiếp tham gia hoạt động của trung tâm,nâng cao kỹ năng chuyên môn
Được hỗ trợ tận tình từ quản lý trực tiếp
Rèn luyện các kĩ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, quản trị chiến dịch truyền thông...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai
