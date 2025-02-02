Tuyển Thực tập sinh CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100000 - 1 Triệu

Thực tập sinh CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100000 - 1 Triệu

CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai

Mức lương
100000 - 1 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1/11/61 ĐẶNG THÙY TRÂM, F13, BÌNH THẠNH, Bình Thạnh

- Miền Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 100000 - 1 Triệu

Viết content để đăng lên website, fanpage
Thực hiện các chiến dịch quảng bá trên internet, email, các trang mạng xã hội, cộng đồng, truyền thông,...
Hỗ trợ các hoạt động event
Hỗ trợ, đề xuất ý tưởng và triển khai hoạt động Marketing
Xây dựng, quản lý nội dung (bài viết/ hình ảnh/ video) cho các kênh social media

Với Mức Lương 100000 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Có kiến thức marketing/ PR căn bản và am hiểu về các mạng xã hội
Tinh thần ham học hỏi, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới
Chủ động trong công việc

Tại CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu mộc và chữ ký xác nhận thực tập. hướng dẫn làm báo cáo
Được trực tiếp tham gia hoạt động của trung tâm,nâng cao kỹ năng chuyên môn
Được hỗ trợ tận tình từ quản lý trực tiếp
Rèn luyện các kĩ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, quản trị chiến dịch truyền thông...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai

CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1/11/61 Đặng Thùy Trâm, phường 13, Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

