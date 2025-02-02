Tuyển Thực tập sinh CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100000 - 1 Triệu

Mức lương 100000 - 1 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/11/61 ĐẶNG THÙY TRÂM, F13, BÌNH THẠNH, Bình Thạnh - Miền Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 100000 - 1 Triệu

Viết content để đăng lên website, fanpage

Thực hiện các chiến dịch quảng bá trên internet, email, các trang mạng xã hội, cộng đồng, truyền thông,...

Hỗ trợ các hoạt động event

Hỗ trợ, đề xuất ý tưởng và triển khai hoạt động Marketing

Xây dựng, quản lý nội dung (bài viết/ hình ảnh/ video) cho các kênh social media

Với Mức Lương 100000 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có kiến thức marketing/ PR căn bản và am hiểu về các mạng xã hội

Tinh thần ham học hỏi, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới

Chủ động trong công việc

Tại CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu mộc và chữ ký xác nhận thực tập. hướng dẫn làm báo cáo

Được trực tiếp tham gia hoạt động của trung tâm,nâng cao kỹ năng chuyên môn

Được hỗ trợ tận tình từ quản lý trực tiếp

Rèn luyện các kĩ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, quản trị chiến dịch truyền thông...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin